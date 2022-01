UP Elections Date: यूपी में बज गया चुनावी बिगुल, 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग, देखें सभी सीटों की लिस्ट

योगी, अखिलेश या...10 को चल जाएगा पता, किसमें कितना है दम, UP चुनाव का शेड्यूल

आपकी विधानसभा सीट पर किस फेज में कब होगी वोटिंग, ऐसे समझें UP चुनाव की ABCD

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Vidhan Sabha Chunav) की तारीखों का ऐलान हो गया है. उत्तर प्रदेश (UP Election First Phase Voting Date) में पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होगी और नतीजे 10 मार्च को आएंगे. चुनाव आयोग (Election Commission) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में सात चरणों में विधानसभा चुनाव (UP Vidhan Sabha Schedule) होंगे. पहले चरण की वोटिंग जहां 10 फरवरी को होगी, वहीं आखिरी यानी सातवें चरण का मतदान 7 मार्च को होगा. यूपी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 14 जनवरी है.

उत्तर प्रदेश चुनाव का पूरा कार्यक्रम

पहला फेज: 10 फरवरी

दूसरा फेज-14 फरवरी

तीसरा फेज- 20 फरवरी

चौथा फेज- 23 फरवरी

पांचवां फेज- 27 फरवरी

छठा फेज- 3 मार्च

सातवां फेज- 7 मार्च

यूपी विधानसभा चुनाव का रिजल्ट: 10 मार्च

यूपी में कुल 403 सीटें

पहले चरण में -58

दूसरे चरण में-55

तीसरे चरण में-59,

चौथे चरण में-60

पांचवें चरण में-60

छठे चरण में-57

सातवें चरम में -54

प्रथम चरण में कहां-कहां चुनाव

शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा

2017 में कब था पहला चरण

11 फरवरी (पहला चरण): उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में राज्य के 15 जिलों की 75 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी. इनमें मुजफ्फरनगर , बागपत, शामली, , मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा और कासगंज शामिल थीं.

पहले चरण में किन-किन सीटों पर होगी वोटिंग: कैराना, थाना भवन, शामली, बुधाना, चर्थवाल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, खतौली, मीरापुर, सिवालखास, सरधाना, हस्तिनापुर, किठोर, मेरठ कैंट, मेरठ, मेरठ साउथ, छपरौली, बरौत, लोनी, मुरदानगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदी नगर, धौलाना, हापुर (हापुड़), गढ़मुक्तेश्वर, नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, सायना, अनूपशहर, देबाई, शिकारपुर, खुर्जा, खैइर, बरौली, अतरौली, छर्रा, कोल, अलीगढ़, इगलास, छाता, मांट, गोवर्धन, मथुरा, बलदेव, इमादपुर, आगरा कैंट, आगरार साउथ, आगरा नॉर्थ, आगरा रूरल, फेतहपुर सिकरी, खेरागढ़, फतेहाबाद, बाह

2017 में कब हुई थी घोषणा

इससे पहले 2017 में 4 जनवरी को चुनाव की घोषणा हुई थी. 11 फरवरी से 8 मार्च तक सात चरणों में वोटिंग हुई थी. 11 मार्च को नतीजे आये थे. 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली थी. 15 मई को विधानसभा की पहली बैठक हुई थी. इस तरह इस साल 14 मई को विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जायेगा. उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं और वर्तमान में भाजपा की नेतृत्व वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार है.

यूपी में किसको मिली थीं कितनी सीटें

भाजपा 312

सपा 47

बसपा 19

कांग्रेस 07

