UP Chunav 2022: 'भीड़' की लड़ाई खिचड़ी तक पहुंची, स्वामी प्रसाद मौर्य बोले- CM योगी पर दर्ज हो FIR

लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Elections 2022) से पहले सियासी बयानबाजी जारी है. वहीं, शुक्रवार (14 जनवरी) को लखनऊ में आयोजित समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) के उल्लंघन के आरोप में 2500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ धारा 144 तोड़ने और महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने से माहौल गरम है. वहीं, सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भाजपा से नाता तोड़कर साइकिल की सवारी करने वाले स्‍वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) ने कहा कि सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्‍योंकि उन्‍होंने गोरखपुर में हजारों लोगों के साथ खिचड़ी खाई है. इस दौरान कोविड गाइडलाइंस का उल्‍लंघन हुआ है.

बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने रैली और रोड शो पर रोक लगा रखी है. इस बीच शुक्रवार को सीएम योगी की कैबिनेट का हिस्‍सा रहे स्‍वामी प्रसाद मौर्य और डॉ धर्म सिंह सैनी समेत कई भाजपा विधायकों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की उपस्थिति में पार्टी का दामन थामा था. वही सपा कार्यालय में जमकर भीड़ उमड़ी थी. लखनऊ पुलिस ने करीब 2500 समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188, 269, 270 और 341 के तहत महामारी रोग अधिनियम की संबंधित धाराओं के साथ प्राथमिकी दर्ज की है. लखनऊ पुलिस के मुताबिक, इस कार्यक्रम के दौरान अखिलेश समेत कई नेताओं ने भाषण भी दिया था और वीडियो फुटेज में भीड़ के साक्ष्‍य देखने को मिले हैं.

Former BSP MLA Neeraj Kushawaha Maurya, former BJP MLC Harpal Saini, former BSP MLA Balram Saini, former BJP MLA Rajendra Pratap Singh, former Minister of State Vidrohi Maurya, former Chief Security Officer Padam Singh and former Congress MLA Bansi Singh Pahadiya joins SP today pic.twitter.com/ap6t9E58nz

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 14, 2022