UP Election 2022: यूपी चुनाव के पहले चरण में 60.17% मतदान, किस जिले में कितने फीसदी वोट पड़े, देखें पूरी लिस्ट

लखनऊ: यूपी विधानसभा चुनाव (UP Chunav) के पहले चरण में हुए मतदान का आधिकारिक डेटा सामने आ गया है. यूपी चुनाव (up election first phase voting percentage) के पहले चरण में 60.17 फीसदी मतदान हुआ है, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव से कुछ कम बताया जा रहा है. 2017 में पहले चरण में करीब 63 फीसदी मतदान हुआ था. उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर आज पहले चरण के तहत शांतिपूर्वक तरीके से वोटिंग हुई. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में सुबह सात बजे वोटिंग शुरू हुई और शाम 6 बजे समाप्त हो गया. इस दौरान कैराना में सबसे अधिक वोटिंग दर्ज की गई.

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार शाम 6 बजे समाप्त हो गया, जिसमें राज्य में 60.51 प्रतिशत मतदान हुआ. मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही, लेकिन कुछ जगहों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी की खबरें आईं. इस चरण में 623 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 73 महिला प्रत्याशी हैं और लगभग 2.27 करोड़ लोगों ने राज्य के पश्चिमी बेल्ट के 11 जिलों में फैले कुल 58 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया.

जानें किस जिले में कितने वोट पड़े

शाम 6 बजे तक हुए मतदान के आंकड़ों के मुताबिक, सबसे अधिक मतदान कैराना में हुआ है और सबसे कम साहिबाबाद में. शामली में 69.42% , मुजफ्फरनगर में 65.34% , मेरठ में 60.91% और बागपत में 61.35% मतदान दर्ज किया गया है. इसके अलावा, बुलंदशहर में 60.52 फीसदी और अलीगढ़ में 60.49 फीसदी, गाजियाबाद में 54.77 फीसदी और हापुड़ में 60.50 फीसदी वोट पड़े हैं. जिलेवार डेटा देखें तो शामली जिले में सबसे ज्यादा 69 फीसदी मतदान हुआ है, इसी जिले में कैराना सीट आती है, जहां सबसे अधिक वोटिंग दर्ज की गई है. वहीं, गाजियाबाद में सबसे कम करीब 54.77 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने क्या कहा

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके संपन्न कराया गया है और कहीं से किसी भी तरह की अप्रिय घटना की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है. बता दें कि इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में नोएडा के मौजूदा विधायक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य थे, जो आगरा ग्रामीण से चुनाव लड़ रही हैं.

