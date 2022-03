UP Election Result: BJP की आंधी में धूल फांकते रह गए विरोधी, लखीमपुर-उन्नाव समेत UP के इन जिलों में हो गया भाजपा का कब्जा, देखें लिस्ट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (UP Election Result) में हुए विधानसभा चुनाव (UP vidhan Sabha Chunav Parinam) के नतीजे आ गए हैं. कई मिथ्यों और रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करते हुए पहली बार विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election Results) लड़ रहे योगी आदित्यनाथ चुनाव (Yogi Adityanath) जीत चुके हैं. अब तक के नतीजों और रुझानों की मानें तो यूपी में एक बार फिर से भाजपा (BJP Wins UP Elections) की सरकार बनेगी. कई सीटों पर वोटों की गिनती जारी है, जिसकी वजह से अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है. मगर यूपी चुनाव (UP chunav Natije) के नतीजों से यह साफ है कि योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से टकराकर अखिलेश की साइकिल चकनाचूर हो गई है. वहीं, इस लड़ाई में बसपा-कांग्रेस दूर-दूर तक नहीं दिखाई दी. जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं, उसके मुताबिक यूपी में योगी-मोदी की ऐसी आंधी आई है कि कई जिलों में भाजपा ने विपक्षी दलों का सूपड़ा साफ कर दिया.

यूपी में साइकिल पर बुलडोजर भारी; CM योगी 1 लाख वोटों से जीते, जानें सभी नतीजे

यूपी चुनाव से पहले जिस लखीमपुर खीरी कांड की चर्चा थी, वहां से भी भाजपा ने सभी सीटों पर अपना परचम लहराया है. इतना ही नहीं, उन्नाव रेप कांड पर जिस उन्नाव में बवाल हुआ था और विपक्ष ने मुद्दा बनाया था, वहां की भी सभी सीटों पर भाजपा जीत गई है. लखीमपुर खीरी से लेकर बुलंदशहर, हरदोई, मथुरा समेत कई ऐसे जिले हैं, जहां भाजपा की आंधी देखने को मिली है. वजह है कि इन जिनों की विधानसभा सीटों पर पूरी तरह से भाजपा ने जीत दर्ज की है. तो चलिए जानते हैं कहां-कहां भाजपा ने पूरी तरह से सपा-बसपा और कांग्रेस का क्लीन स्वीप किया है.

लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा

1.सदर विधानसभा से बीजेपी के योगेश वर्मा की जीत.

2.गोला गोकरननाथ से भारतीय जनता पार्टी के अरविंद गिरी जीते .

3.पलिया विधानसभा से बीजेपी के हरविंदर सिंह साहनी ने जीते.

4.श्रीनगर विधानसभा से बीजेपी की मंजू त्यागी जीतीं.

5.निघासन विधानसभा से बीजेपी के शशांक वर्मा जीते.

6.मोहम्मदी विधानसभा से बीजेपी के लोकेंद्र प्रताप सिंह जीते.

7.धौराहरा विधानसभा से बीजेपी विनोद शंकर अवस्थी जीते.

8.कस्ता विधानसभा से बीजेपी के सौरभ सिंह जीते.

मथुरा: भाजपा ने कान्हा की नगरी में किया विपक्षियों का सफाया, 5 सीटों पर भाजपा का कब्जा

1.मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट पर भाजपा के श्रीकांत शर्मा जीते

2.छाता विधानसभा से भाजपा के चौ. लक्ष्मीनारायण विजयी

3.मांट विधानसभा पहली बार जीती भाजपा. भाजपा के राजेश चौधरी ने आठ बार के विधायक बसपा के 4.पं. श्यामसुंदर शर्मा को हराया

5.गोवर्धन से भाजपा के मेघश्याम सिंह ने की जीत दर्ज

6. बलदेव विधानसभा सीट से भाजपा के पूरन प्रकाश जीते

बुलंदशहर में भी भाजपा का कब्जा

1.शिकारपुर विधानसभा से अनिल शर्मा भाजपा प्रत्याशी जीत

2.खुर्जा विधानसभा से मीनाक्षी सिंह भाजपा प्रत्याशी जीत

3.डिबाई विधानसभा से चंद्रप्रकाश सिंह भाजपा प्रत्याशी जीत

4.अनूपशहर विधानसभा से संजय शर्मा भाजपा प्रत्याशी जीत

5. स्याना विधानसभा से देवेंद्र सिंह लोधी भाजपा प्रत्याशी जीत

हरदोई की सभी 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा

1.हरदोई सदर से भाजपा प्रत्याशी नितिन अग्रवाल जीते

2.बिलग्राम-मल्लावां से भाजपा प्रत्याशी आशीष कुमार सिंह आशू जीते

3.सण्डीला से बीजेपी प्रत्याशी अलका अर्कवंशी जीतीं

4.सांडी से भाजपा प्रत्याशी प्रभास कुमार जीते

5.गोपामऊ से भाजपा प्रत्याशी श्यामप्रकाश जीते

6.सवायजपुर से बीजेपी प्रत्याशी माधवेन्द्र प्रताप सिंह जीते

7.बालामऊ से बीजेपी प्रत्याशी रामपाल वर्मा जीते

8.शाहाबाद से बीजेपी प्रत्याशी रजनी तिवारी जीतीं

गोंडा की सभी 7 सीटों पर भाजपा का परचम

1.मेहनौन से भाजपा प्रत्याशी विनय दिवेदी की जीत, सपा के नंदिता शुक्ला को हराया

2.गोंडा सदर भाजपा प्रत्याशी प्रतीक भूषण सिंह जीते, सपा से सूरज सिंह को हराया

3.कटरा बाजार से भाजपा की जीत, कटरा से बावन सिंह ने सपा के बैजनाथ दूबे को हराया

4.कर्नलगंज में भाजपा की जीत, भाजपा से अजय कुमार सिंह ने सपा के योगेश प्रताप सिंह को हराया

5.तरबगंज से भाजपाा की जीत, भाजपा प्रत्याशी प्रेम नारायण पाण्डेय ने सपा के राम भजन चौबे को हराया

6.मनकापुर भाजपा जीती, भाजपा से रमापति शास्त्री ने सपा के रमेश गौतम को हराया

7.गौरा विधान सभा से भाजपा की जीत, भाजपा प्रत्याशी प्रभात वर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी राम प्रताप सिंह को हराया.

देवरिया ज़िले के सातों सीटों पर BJP का कब्जा

1.सदर से भाजपा के शलभमणि त्रिपाठी 40 हजार मतों से जीते

2.रामपुर कारखाना से भाजपा के सुरेंद्र चौरशिया 12 हजार मतों से जीते

3.पथरदेवा से भाजपा के सूर्य प्रताप शाही 23 हजार मतों से जीते

4.बरहज से भाजपा के दीपक मिश्रा 17 हजार मतों से जीते

5.सलेमपुर से भाजपा के विजय लक्ष्मी गौतम 1 हजार मतों से जीते

6.रुद्रपुर से भाजपा के जय प्रकाश निषाद 20 हजार मतों से जीते

7.भाटपाररानी से भाजपा के कुँवर सभा 12 हजार मतों से जीते

उन्नाव की सभी 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की बंपर जीत

1.मोहान सुरक्षित विधानसभा से 43357 से बड़ी जीत दर्ज कर दूसरी बार विधायक बने.

2.भगवन्तनगर विधानसभा से आशुतोष शुक्ला ने 42562 मतों से दर्ज की जीत

3.सदर सीट से पंकज गुप्ता ने 31427 मतों से जीत दर्ज कर जीत की लागाई हैट्रिक

4.सफीपुर सुरक्षित विधानसभा से बीजेपी के बम्बालाल दिवाकर ने 34394 से जीत दर्ज कर दूसरी बार विधायक चुने गए

5.पुरवा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अनिल सिंह 20 हजार से ज्यादा वोटों से जीते

6.बांगरमऊ से बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत कटियार 12 हजार से ज्यादा वोटों से जीते

झांसी की चारों सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया

1.झांसी की गरौठा विधानसभा सीट से जवाहर लाल राजपूत ने दूसरी बार जीत हासिल की.

2.बबीना विधानसभा से राजीव सिंह पारीछा ने दूसरी बार 43882 मतों से जीत हासिल की हैच

3.मऊरानीपुर विधानसभा सीट से भाजपा अपना दल की प्रत्याशी डॉ रश्मि आर्य ने 57 हजार अधिक मतों से जीत हासिल की है.

4.झांसी की सदर सीट से भाजपा के रवि शर्मा ने तीसरी बार 59 हजार से अधिक मत हासिल कर जीत की हैट्रिक लगाई है.

फर्रुखाबाद जनपद में बीजेपी के सभी उम्मीदवार जीते

1.फर्रुखाबाद की भोजपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह राठोर ने 27646 वोटों से जीत हासिल की

2.फर्रुखाबाद की अमृतपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुशील शाक्य ने 44909 मतों से जीत हासिल की

3.फर्रुखाबाद की कायमगंज विधानसभा सीट से अपना दल एस प्रत्याशी सुरभि गंगवार ने 18552 वोटों से जीत हासिल की

4. फर्रुखाबाद की सदर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मेजर सुनील द्विवेदी ने 38795 मतों से जीत हासिल की

अलीगढ़ की सातों पर भाजपा का कब्जा

1.अलीगढ़ शहरी

2.इगलास

3.खैर

4.बरौली

5.कोल

6. अतरौली

7. छर्रा

पीलीभीत की चारों विधानसभा पर बीजेपी ने लहराया परचम

1.पीलीभीत विधानसभा से BJP प्रत्याशी संजय सिंह गंगवार ने 7630 मतों से जीत दर्ज की

2.बरखेड़ा विधानसभा से BJP प्रत्याशी स्वामी प्रवक्तानंद ने 81838 मतों से जीत दर्ज की

3.पूरनपुर विधानसभा से BJP प्रत्याशी बाबू राम पासवान ने 26817 मतों से जीत दर्ज की

4.बीसलपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी विवेक वर्मा ने 50879 मतों से जीत दर्ज की

बरेली में फिर लहराया भगवा, 9 में से 7 सीटों पर जीती भाजपा

1.आंवला से छठी बार धर्मपाल सिंह जीते

2.मीरगंज से डॉ. डीसी वर्मा दोबारा जीते

3.फरीदपुर से प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल दोबारा जीते

4.बिथरी चैनपुर से डॉ राघवेन्द्र शर्मा जीते

5.कैंट से संजीव अग्रवाल जीते

6.शहर से तीसरी बार जीते डॉ अरुण कुमार

7.नबाबगंज से डॉ एमपी आर्य भाजपा से जीते

8.भोजीपुरा से सपा के शहजिल इस्लाम ने जीत की दर्ज

लखनऊ की 9 में से 7 सीटों पर BJP और 2 पर सपा की जीत

1.सरोजनीनगर से BJP प्रत्याशी राजेश्वर सिंह जीते

2.मोहनलालगंज से BJP प्रत्याशी अमरेश कुमार जीते

3.मलिहाबाद से BJP प्रत्याशी जया देवी जीती

4.लखनऊ उत्तर से BJP प्रत्याशी नीरज बोरा जीते

5.लखनऊ पूर्वी से BJP प्रत्याशी मंत्री आशुतोष टंडन जीते

6. लखनऊ कैंट से BJP प्रत्याशी मंत्री ब्रजेश पाठक जीते

7.BKT से BJP प्रत्याशी योगेश शुक्ला जीते

8. लखनऊ पश्चिम से सपा प्रत्याशी अरमान खान जीते

9. लखनऊ मध्य से SP प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा जीते

पिछले चुनाव में क्या थे नतीजे

योगी आदित्यनाथ अगर चुनाव के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो वह सामान्य निर्वाचन के बाद लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति होंगे. भाजपा ने वर्ष 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी. पिछले विधानसभा चुनाव में इस पार्टी को 403 में से 312 सीटों पर जीत हासिल की थी. वहीं, उसके सहयोगियों अपना दल (सोनेलाल) को नौ और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को चार सीटें मिली थी. भाजपा ने इस बार अपना दल (सोनेलाल) और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बार राष्ट्रीय लोक दल तथा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समेत कई क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है.

Tags: Assembly elections, Uttar Pradesh Assembly Elections, Uttar Pradesh Elections