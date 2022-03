UP Election Result: शुरुआती रुझानों में BJP शतक के करीब, सपा की फिफ्टी भी अधूरी, जानें कांग्रेस-बसपा का हाल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Election Result 2022) में जनता ने किस पर प्यार बरसाया है और किसे सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए अयोग्य माना है, आज उसका जनादेश आएगा. उत्तर प्रदेश (UP Chunav Parinam) में विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए वोटों की गिनती (UP Election Counting) जारी है और शुरुआती रुझान भी आ रहे हैं. जैसे-जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ेगी, यूपी विधानसभा (UP Vidhan Sabha Chunav Parinam) की कुल 403 सीटों पर हार-जीत की तस्वीर भी साफ होती जाएगी. सुबह आठ बजे से यूपी में काउंटिंग जारी है और शुरुआती रुझानों (UP Election Result Trends) में भाजपा आगे चल रही है.

अगर सुबह एक घंटे यानी 9 बजे तक के शुरुआती रुझानों पर नजर दौड़ाएं तो भाजपा की बढ़त बनी हुई थी. भाजपा गठबंधन करीब 87 सीटों पर आगे चल रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर बढ़त बनाती हुई भाजपा का पीछा कर रही है. इसके अलावा, मायावती की बसपा भी 4 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस की 4 और अन्य की 1 सीट पर बढ़त है. बता दें कि सुबह 9 बजे तक 132 सीटों के रुझान आ चुके थे.

UP Election Results 2022 Live Update: नोएडा से राजनाथ के बेटे और बीजेपी प्रत्‍याशी पंकज सिंह आगे, जसवंतनगर में शिवपाल पीछे

बता दें कि कुछ देर बाद आने वाले चुनावी नतीजों से यह तय हो जाएगा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रदेश में लगातार दूसरी बार अपनी सरकार बनाकर कीर्तिमान रचती है या समाजवादी पार्टी (सपा) पांच साल बाद फिर सत्ता में लौटती है, या फिर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अथवा अन्य कोई दल या गठबंधन सभी को चौंकाते हुए सत्ता शीर्ष पर पहुंचता है. चुनाव परिणाम से यह भी तय होगा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की नई तरह की राजनीति रंग लाएगी, सपा मुखिया अखिलेश यादव की अपील परवान चढ़ेगी या फिर भाजपा का करिश्मा एक बार फिर अपना जादू दिखाएगा.

एग्जिट पोल में क्या था अनुमान

यूपी चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद सोमवार को विभिन्न समाचार चैनलों और एजेंसियों द्वारा दिखाए गए एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने का दावा किया गया है. हालांकि, उनमें सपा की सीटों की संख्या पहले से अधिक होने की संभावना भी जताई गई है. इसके अलावा बसपा के दहाई के अंक तक सिमट जाने और कांग्रेस को 10 से कम सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है. न्यूज 18 के महापोल ऑफ पोल्स में भी यूपी में भाजपा की सरकार बनने की भविष्यवाणी की गई है. हालांकि, आज के नतीजों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यूपी में एग्जिट पोल के आंकड़े कितने सही साबित होते हैं.

