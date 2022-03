यूपी चुनाव परिणाम: 'मुस्लिम-दलित मिलकर वोट देते तो BJP हारती', मायावती ने बताए BSP की हार के कारण

लखनऊ. ‘मुस्लिम और दलित वोटर (Muslim & Dalit Voters) यदि एकजुट होकर वोट करते तो भाजपा की हार तय थी, लेकिन…’ बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख (BSP Supremo) मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Elections) में अपनी पार्टी की ज़बरदस्त हार का ठीकरा मीडिया पर भी फोड़ा और अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की समाजवादी पार्टी पर भी. यूपी चुनाव में सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई बसपा की हार की वजहों पर बातचीत करते हुए मायावती ने अपने कार्यकताओं (BSP Workers) को निराश न होने और आगे नयी रणनीति पर काम करने का संदेश भी दिया.

मायावती ने कहा कि “जातिवादी मीडिया” ने झूठी खबरें न फैलाई होतीं तो ये माहौल नहीं बनता और सपा को इतने वोट नहीं मिलते. सीधा गणित समझाते हुए उन्होंने कहा मीडिया ने चुनाव को भाजपा बनाम सपा बताकर प्रचार किया और बीएसपी के चुनाव अभियान (BSP Poll Campign) को खारिज कर दिया. इससे हुआ ये कि भाजपा विरोधी नेता भी बसपा में नहीं आए और वोट भी काटे गए. मायावती ने साफ आरोप लगाया कि जातिवादी मीडिया ने बसपा को भाजपा की ‘टीम बी’ कहकर गलत प्रचार किया और सपा का साथ दिया.

‘तो पश्चिम बंगाल की तरह होते नतीजे’

मायावती ने दलित और मुस्लिम वोटरों के एकजुट होकर वोट करने की स्थिति में भाजपा के हार जाने की संभावना बताते हुए कहा कि मीडिया का दुष्प्रचार न होता, अगर दलित और मुस्लिम बीएसपी के पक्ष में वोट करते तो पश्चिम बंगाल (West Bengal) की तरह चौंकाने वाले परिणाम आते. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कार्यकर्ताओं को ढांढ़स बंधाते हुए कहा कि निराश न हों, भाजपा ने पहले भी बुरे दिन देखे हैं, आगे भी देखेगी.

#WATCH | “Negative campaigns succeeded in misleading… that BSP is BJP’s B-team… while the truth is opposite, BJP vs BSP war was not only political but principled & electoral as well,” says BSP chief Mayawati pic.twitter.com/SE9Jc6e0UU

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 11, 2022