UP News: हो जाएं तैयार; अब बजने ही वाला है यूपी चुनाव का बिगुल, उत्तर प्रदेश के लिए इस बड़े फैसले से मिले संकेत

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में विधानसभा चुनाव (UP Chunav) की तारीखों के ऐलान की सुगबुगाहट तेज हो गई है. अब से किसी भी वक्त चुनाव आयोग यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) की तारीखों का ऐलान कर सकता है, क्योंकि इसके संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं. यूपी चुनाव (UP Election) की आधिकारिक मुनादी से पहले उत्तर प्रदेश को पैरा मिलिट्री फोर्स की टुकरियां मिल गई हैं. यूपी को 150 कंपनी सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स दिया जा रहा है. माना जा रहा है कि चुनाव आयोग (Election Commission) ऐलान से पहले फोर्सों की तैनाती की व्यवस्था कर लेना चाहता है. ऐसे में अब किसी भी वक्त चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव का बिगुल बजा सकता है.

सूत्रों की मानें तो 10 जनवरी को पहले चरण में उत्तर प्रदेश को पैरा मिलिट्री फोर्स की 150 कंपनियां मिलेंगी. इसमें सीआरपीएफ की 50, बीएसएफ की 30, एसएसबी की 30, सीआईएसएफ की 20 और आईटीबीपी की 20 कंपनियां शामिल हैं. संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जिलों को फोर्स का आवंटन किया जा रहा है. 10 जनवरी को पैरा मिलिट्री फोर्स जिलों में एरिया डोमिनेशन के लिए फ्लैग मार्च करेंगे.

माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव 6 से 8 चरणों में हो सकता है. हालांकि, चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में मतदान के चरणों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है, मगर सूत्र बता रहे हैं कि यूपी में 6 से 8 चरण में हो विधानसभा चुनाव (UP Election 2022 date announcement) हो सकता है. कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच ऐसी अटकलें थीं कि शायद यूपी में विधानसभा चुनाव टाल दिए जाएंगे, मगर तैयारियों की समीक्षा करने के बाद लखनऊ में निर्वाचन आयोग की टीम ने बीते दिनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट कर दिया कि चुनाव समय पर ही होंगे. इसके लिए सभी दलों ने विधानसभा चुनाव करवाने के लिए हामी भर दी है. अब से किसी भी दिन यूपी में चुनाव की घोषणा हो सकती है. इसी के साथ प्रदेश में आदर्श आचार संहिता (Code of Conduct) लागू हो जाएगी. साल 2017 में 4 जनवरी को चुनाव की घोषणा हो गयी थी. 36 दिनों बाद 11 फरवरी से 8 मार्च तक सात चरणों में वोटिंग हुई थी.

जानिए कब तक आ सकते हैं नतीजे

बता दें कि चुनाव की घोषणा से लेकर पहले चरण के मतदान के बीच कम से कम 30 से 35 दिन का समय लग जाता है. इतना टाइम नोटिफिकेशन जारी करने, नामांकन की प्रक्रिया शुरु करने, नामांकन पत्रों की जांच करने और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने का समय देने में लग जाता है. इस तरह 4-5 हफ्ते का समय लग जायेगा. इसके बाद वोटों की गिनती और नतीजे जारी करते-करते एक हफ्ते का समय और लग जाता है. यानी मार्च का दूसरा हफ्ता तब तक आ जायेगा. 2017 में 11 मार्च को नतीजे आये थे.

2017 में 4 जनवरी को हुई थी घोषणा

इससे पहले 2017 में 4 जनवरी को चुनाव की घोषणा हुई थी. 11 फरवरी से 8 मार्च तक सात चरणों में वोटिंग हुई थी. 11 मार्च को नतीजे आये थे. 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली थी. 15 मई को विधानसभा की पहली बैठक हुई थी. इस तरह इस साल 14 मई को विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जायेगा.

