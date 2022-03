UP Exit Poll: इस एग्जिट पोल में बन रही समाजवादी पार्टी की सरकार, BJP की सीटें चौंकाने वाली

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (UP Chunav 2022) में विधानसभा चुनाव के लिए सात चरणों की वोटिंग संपन्न होने के बाद अब सबकी निगाहें 10 मार्च के नतीजों (UP Chunav Result) पर टिकी हैं. हालांकि, नतीजों से पहले ज्यादातर एजेंसियों के एग्जिट पोल (UP exit Poll) ने भविष्यवाणी कर दी है कि यूपी में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन सकती है. मगर यह भविष्यवाणी (UP Exit Poll Result) कितनी सही होगी, इसका फैसला 10 मार्च को होगा. फिलहाल, 10 मार्च के नतीजों से पहले अनुमानों का सिलसिला जारी है. अब तक जितने भी एग्जिट पोल (Exit Poll) आए हैं, उनमें ज्यादातर एग्जिट पोल में यूपी में फिर से भाजपा की सरकार बनती दिख रही है, मगर एक एग्जिट पोल ऐसा भी है जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है.

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो यूपी चुनाव को लेकर आए तमाम एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है, मगर देशबंधु का एग्जिट पोल इसके उलट भविष्यवाणी कर रहा है. देशबंधु के एग्जिट पोल (Deshbandhu UP Exit poll 2022) की मानें तो यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है. एजेंसी देशबंधु के एग्जिट पोल के आंकड़ों की मानें तो यूपी में भाजपा 150 सीटों के भीतर ही सिमटती दिख रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 200 का आंकड़ा आसानी से पार करती दिख रही है.

यूपी में का बा? फिर से ‘बाबा’, अखिलेश की साइकिल पर बुलडोजर भारी, जानें ‘हाथी’ और ‘हाथ’ का हाल

देशबंधु एग्जिट पोल के मुताबिक, यूपी में भारतीय जनता पार्टी को 134-150 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी को 228-244 सीटें मिल सकती हैं. वहीं कांग्रेस के खाते में 1-9 सीटें तो बसपा को 10-24 सीटें हाथ लगती दिख रही हैं. इस पोल की मानें तो अन्य के खाते में शून्य से 6 सीटें जा सकती हैं. यहां बताना जरूरी है कि देशबंधु का एग्जिट पोल अन्य एग्जिट पोल के आंकड़ों से पूरी तरह विपरीत है, जिसमें अखिलेश यादव की सपा की सरकार बनती दिख रही है.

हालांकि, पोल ऑफ पोल्स में यूपी में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है. सभी एजेंसियों के महापोल में भाजपा आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार करती दिख रही है. उत्तर प्रदेश के लिए जारी 7 Exit Polls की मानें तो यूपी में फिर एक बार भाजपा सरकार की दहाड़ ही सुनाई दे रही है. हालांकि, इन एग्जिट पोल में सपा को पिछली बार की तुलना में काफी फायदा होता दिख रहा है.

POLL OF POLLS Exit Poll

BJP+- 238-258

SP+ – 128-148

BSP- 8-16

INC- 3-7

OTH- 0

यूपी चुनाव 2017 के नतीजे क्या थे

2017 विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी प्लस को कुल 325 सीटें मिली थीं. इनमें से अकेले 312 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी. वहीं, बीजेपी गठबंधन की अन्य दो पार्टियों में अपना दल (एस) ने 11 सीटों में नौ सीटें और ओपी राजभर की भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी ने आठ में से चार सीटें जीती थीं. वहीं सपा और कांग्रेस गठबंधन को मात्र 54 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा था. कांग्रेस महज सात सीट जीतने में सफल हो पाई थी. इसके अलावा, समाजवादी पार्टी को केवल 47 सीटों पर जीत मिली. वहीं बसपा ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी. रालोद को एक सीट और अन्य के खाते में 4 सीटें गई थीं.

