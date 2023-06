लखनऊ. अच्‍छी सैलरी पाने वाले हर क‍िसी शख्‍स की इच्‍छा होती है क‍ि वो महंगे गैजेट्स और दूसरी लग्‍जीर‍ियस चीजों के साथ अपनी लाइफ इन्‍जॉय करे. लेक‍िन हाई सैलरी पाने के बावजूद कुछ लोगों की सोच ‘सादा जीवन-उच्‍च व‍िचारों’ वाली होती है. ऐसा ही एक मामला 23 वर्षीय युवा सुश्रुत मिश्रा का सोशल मीड‍िया पर छाया हुआ है. सुश्रुत म‍िश्रा लखनऊ की एक मीड‍िया कंपनी में को-फाउंडर और केटेंड स्‍पेशल‍िस्‍ट हैं ज‍िनकी मासिक सैलरी 1.5 लाख रुपये है. लेक‍िन वो ऐप्‍पल जैसे प्रोडक्‍ट्स से दूर रहते हैं. इसकी जगह वो इस सैलरी का प्रयोग अपने पर‍िवार के तमाम ब‍िलों के भुगतान करने के लिए करते हैं.

आमतौर पर देखा जाता रहा है क‍ि अच्‍छी सैलरी पाने वालों के ल‍िए ऐप्‍पल के प्रोडक्‍ट्स उनके स्‍टेट्स स‍िंबल बताने जैसे हैं. लेक‍िन सुश्रुत जैसे युवा बहुत सोच व‍िचार कर जिम्मेदारी से व्यवहार करने के विकल्प को चुनते हैं. सुश्रुत मिश्रा लखनऊ में वीसी मीडिया में सह-संस्थापक और कंटेंट स्‍पेशल‍िस्‍ट के तौर पर मासिक वेतन 1.5 लाख रुपये पा रहे हैं.

इस भारी भरकम सैलरी पाने के बावजूद वो इसको विभिन्न उत्पादों के खरीदने पर खर्च ना करके अपने र‍िटायर्ड माता-पिता की देखभाल और सभी जरूरी बिलों के भुगतान पर कर रहे हैं. मिश्रा का कहना है क‍ि वो इस तरह के व्यवहार को ग्लैमराइज करना चाहते हैं.

I’m a 23yo with ₹1.5 lakh+ monthly income. Yet:

– I don’t own any ‘Apple’

– I don’t live on my own

– I don’t have a bike/car

Why?

Responsibilities of an Indian son who:

– Retired his parents

– Pays all the bills

– Plans for his family’s future

I want to glamourize this.

— Sushrut Mishra (@SushrutKM) June 9, 2023