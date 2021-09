UP News : योगी सरकार के आदेश पर अमल, अवैध शराब पर अंकुश के लिए तहसील स्तर पर निगरानी

लखनऊ. उतर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस इन दिनों युद्धस्तर पर अपनी चुनावी तैयारियां करती नजर आ रही है. कांग्रेस एक ओर जहां किसान, नौजवान, मंहगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर लगातार योगी सरकार को घेरकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कवायद में जुटी हुई है. तो वहीं दूसरी ओर लंबे अरसे से UP में अपने जर्जर संगठन में जान फूंककर फिर मजबूती देने का हरसंभव प्रयास कर रही है. इन कोशिशों के तहत कांग्रेस इन दिनों UP में ‘प्रशिक्षण से पराक्रम-विजय सेना निर्माण’ अभियान चला रही है और हर जिले में विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है. इस दौरान कांग्रेस ने प्रदेश भर में 700 प्रशिक्षण कैंप लगाकर 2 लाख कांग्रेस नेताओं-कार्यकर्ताओ को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य तय किया है.

UP में बीते 24 अगस्त से शुरू हुए कांग्रेस के इस ‘प्रशिक्षण से पराक्रम’ महाभियान के तहत प्रदेश के हर एक जिले की जिला-शहर कमेटी, वॉर्ड अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और न्याय पंचायत अध्यक्ष के साथ फ्रंटल संगठन के अध्यक्षों को प्रशिक्षित किय़ा जा रहा है. इस दौरान कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक झोले में ‘किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश?’, जिम्मेदार कौन?, ‘भारत और भारतीयता के खिलाफ RSS और BJP’ नाम की बुकलेट्स भी दी जा रही हैं. इसके जरिए सपा-बसपा, मोदी-योगी सरकार की नाकामियां, RSS-BJP से जुड़े कुछ तथ्यों के साथ कांग्रेस की उपलब्धियों की जानकारी दी गई है. इन जानकारियों को जनता तक पहुंचाने के लिए उन्हें सोशल मीडिया के तौर-तरीकों से रूबरू कराया जा रहा है. साथ ही बूथ मैनेजमेंट का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इस अभियान के तहत अब तक प्रदेश के 63 जिलों में प्रशिक्षण शिविर लगाए जा चुके हैं. शुक्रवार को प्रयागराज गंगापार, भदोही, श्रावस्ती, गोरखपुर, रामपुर, कन्नौज और संभल में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया.

इस दौरान कांग्रेस महासचिव और UP प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि UP में कांग्रेस सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही है. बल्कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई भी लड़ रही है. हमारे लिए सिर्फ चुनाव जंग नहीं है. कांग्रेस का कार्यकर्ता UP में रोजाना जंग लड़ रहा है. कांग्रेस का कार्यकर्ता सच्चाई, अपने वजूद और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए UP की तानाशाह सरकार से जंग लड़ रहा है. यह ऐसी सरकार है जिसके खिलाफ अगर कोई बोलता है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है. इन परिस्थियों में कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं. यह कोई हल्की बात नहीं है. आप लड़ रहे हैं, आप खड़े हैं, इसलिए आप सबको सबसे पहले खुद पर गर्व करना चाहिए.