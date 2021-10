UP News Live Updates: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा पहुंचा क्राइम ब्रांच के दफ्तर, पूछताछ जारी

UP News Live Updates 09 October 2021: उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री और सांसद सांसद अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) का पुत्र और तिकुनिया कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंच गया है. आशीष मिश्र से क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं, लखीमपुर खीरी में शुक्रवार देर शाम को फिर से इंटरनेट सेवा बंद कर दी है. उधर, नवजोत सिंह सिद्धू निघासन में पत्रकार रमन कश्यप के घर पर मौन अनशन पर बैठे हैं.

इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि उनका बेटा आज पेश होकर अपना बयान जांच एजेंसी के सामने दर्ज कराएगा. उधर, आशीष वकील अवधेश सिंह ने दावा करते हुए कहा कि आरोपी भागा नहीं है, आज पुलिस के सामने हाजिर होगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारणों से आशीष पुलिस के सामने पेश नहीं हो सका.

#WATCH Son of MoS Home Ajay Mishra Teni, Ashish Mishra arrives at Crime Branch office, Lakhimpur

He was summoned by UP Police in connection with Lakhimpur violence. pic.twitter.com/g6wMpHYOKr

