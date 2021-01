UP Panchayat Election: आम आदमी पार्टी ने किया संगठन विस्तार, इस भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री को बनाया प्रवक्ता

मिर्जापुर की भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री पायस पंडित को आम आदमी पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है.

आम आदमी पार्टी इन दिनों दिल्ली (Delhi) की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी अपने संगठन को मजबूत बनाने की कवायद में जुटी हुई है. इसके तहत AAP अपने संगठन को शहर से लगाकर यूपी के हर गांव तक मजबूत बनाने के लिए न सिर्फ एक विशेष अभियान चलाकर बड़े स्तर पर आम लोगों को AAP से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. बल्कि इस दौरान 2022 के विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) के साथ पंचायत चुनाव को भी लड़ने का ऐलान करने वाली आम आदमी पार्टी अपने संगठन का विस्तार भी करती नजर आ रही है.उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार करते हुए हाल ही में पार्टी में शामिल हुए विभिन्न दलों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और फिल्मी सितारों को कई अहम जिम्मेदारी सौंपी है. इस दौरान एक ओर जहां एटा के तरुण यादव को आम आदमी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष और बुलंदशहर के जयदेव निरंकारी को प्रदेश सचिव बनाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर UP केकी भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री पायस पंडित को आम आदमी पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है.आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा कि आगामी चुनावो को देखते हुए उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी में विस्तार किया गया है. इस दौरान नए साथियों को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे आगामी पंचायत चुनाव में पार्टी को भी एक बड़ा फायदा मिलेगा. UP में आम आदमी पार्टी का अब हर शहर और हर गांव तक एक मजबूत संगठन को खड़ा किया जा रहा है. इसके जरिए न सिर्फ दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के कार्यो का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, बल्कि इस दौरान दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के विकास मॉडल से प्रभावित लोग भी एक बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी से जुड़ते नज़र आ रहे है.