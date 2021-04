UP Panchayat Chunav 2021: कांग्रेस का बड़ा एक्शन प्लान, पढ़ें कितने सीटों पर उतारेगी दावेदार

उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों (UP Assembly Election 2022) से पहले कांग्रेस माहौल बनाने के लिए इन दिनों जोर-शोर से आगामी पंचायत चुनाव (UP Panchayat Election 2021) की युद्ध स्तर पर तैयारियां करती नजर आ रही है. इसके तहत गुरुवार को राजधानी लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ एक अहम बैठक की गई. इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओ को आगे बढ़ाकर नेता बनाने के लिए अब ना सिर्फ जिला पंचायत सदस्य के सभी पदों पर चुनाव लड़ेगी, बल्कि ब्लॉक प्रमुख, प्रधान और बीडीसी जेसे पदों पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाए जाने का फैसला किया गया है.राजधानी लखनऊ स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर UP से जुड़े कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, प्रदेश पदाधिकारियोे और पहले चरण के पंचायत चुनाव से जुड़े जिलों को छोड़ सभी जिलाध्यक्षों के साथ पंचायत चुनाव को लेकर एक अहम बैठक की गई है. इसमें कांग्रेस के पंचायत चुनाव प्रभारी राष्ट्रीय़ सचिव धीरज गुर्जर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ न सिर्फ पंचायत चुनाव से जुड़े विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा की गई बल्कि इस दौरान अब प्रदेश की सभी जिला पंचायत सदस्य पदों के साथ ही ब्लॉक प्रमुख, प्रधान और बीडीसी जैसे पदों पर भी चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पार्टी द्वारा खुला समर्थन कर उन्हें जिताने का प्रयास किए जाने की रणनीति बनाई गई है.न्यूज 18 से बात करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पंचायत चुनाव के प्रदेश प्रभारी घीरज गुर्जर ने बताया कि प्रियंका गांधी के निर्देश पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नेता बनाने के लिए कांग्रेस पहली बार उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय चुनाव को पूरी ताकत से लड़ने जा रही है. इसलिए हम न सिर्फ जिला पंचायत सदस्य की यूपी में सभी 3051 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. बल्कि ब्लॉक प्रमुख, प्रधान और बीडीसी जैसे पदों पर भी कांग्रेस के ब्लॉक और न्याय पंचायत संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को पार्टी ने खुलकर चुनाव लड़ाने और उन्हें जिताने के लिए हर संभव कोशिश किए जाने का फैसला किया गया है.कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस एक ओर जहां उत्तर प्रदेश के किसान-नौजवान, खेत-खलिहान और सड़क-बिजली-पानी से जुड़ी समस्याओ कोमें मुख्य मुद्दा बनाएगी. तो वहीं सूबे की सत्ताधारी योगी सरकार के बीते 4 वर्षों को कार्यकाल में बेराजगारी, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, ध्वस्त कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा, तहसील से लेकर थानों में फैले भ्रष्टाचार को भी पंचायत चुनाव में प्रमुख मुद्दा बनाकर पंचायत चुनाव में अब कांग्रेस को भी मौका दिये जाने की न सिर्फ अपील करेगी. बल्कि अपने संघर्षों के इतिहास के साथ पंचायत चुनाव में उतरकर जनता का समर्थन हासिल कर उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में भी फतेह हासिल करने का काम करेगी.