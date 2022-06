उदयपुर की घटना के बाद UP में हाई अलर्ट, DGP बोले- भड़काऊ पोस्ट पर होगा एक्शन

लखनऊ. राजस्थान के उदयपुर में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के समर्थन में स्टेटस डालने के आरोप में टेलर कन्हैयालाल साहू की हत्या के बाद यूपी में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है. इसी कड़ी में प्रदेश के डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि पुलिसकर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उकसावे वाली या भड़काऊ पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. क्षेत्र में फूट पेट्रोलिंग करने और गहन चेकिंग करने के लिए भी कहा गया है. उन्होंने कहा कि यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा. कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी. प्रशांत कुमार ने कहा कि हमारी लोगों से अपील है कि वह किसी अफवाह पर ध्यान न दें. अपना कामकाज शांतिपूर्ण तरीके से करें और पुलिस का सहयोग करें.

UP | In view of the Udaipur incident, we are stepping up vigil. UP police personnel present on the ground are on alert. We would take strict action against those who post provocative material on social media. We would maintain law & order: Devendra Singh Chauhan, DGP pic.twitter.com/1GTPNfHWek

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 29, 2022