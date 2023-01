VIDEO- 'आपका रिलेशनशिप गोल यह है तो...' UP पुलिस का रोड सेफ्टी पर अनोखा संदेश

लखनऊ. उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) नागरिकों, विशेषकर युवा पीढ़ी को लापरवाही से गाड़ी चलाने के खतरों के प्रति आगाह करने के लिए रोड सेफ्टी पर 16 सेकंड का एक एनिमेटेड वीडियो लेकर आई है. इस वीडियो को यूपी पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. इसमें एक व्यक्ति स्कूटर चला रहा है, जबकि एक महिला स्कूटर पर उसके उल्टे साइड में बैठी हुई है.

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, यूपी पुलिस ने वीडियो को कैप्शन देते हुए लिखा, ‘सुरक्षित सवारी अपनाएं. अपने प्रिय के साथ सुरक्षा नियमों का उल्लंघन निश्चित रूप से आपके सपनों को ‘कुचल’ देगा! ‘अच्छे समय’ को घातक अंत पर क्यों समाप्त करें?’

16 सेकंड के इस वीडियो में संदेश दिया गया है कि ‘यदि आपका रिलेशनशिप गोल यह है, जिसकी आप चाहत रखते हैं? हमें यकीन है कि यह ‘दुखद अंत’ में समाप्त होगा. खासकर जब आप अपने प्रियजनों के साथ हों! रोड सेफ्टी मंथ 5 जनवरी से 4 फरवरी तक मनाया जा रहा है.’

‘Embrace Safe Riding’

Flouting safety norms with your beloved will definitely ‘crush’ your dreams!

Why end ‘good times’ on a deadly note ?#DriveSafeRideSafe#RoadSafetyMonth pic.twitter.com/DZZJuheemA

— UP POLICE (@Uppolice) January 19, 2023