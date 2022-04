ईद और अलविदा नमाज के लिए लाउडस्पीकर पर यूपी पुलिस का विशेष इंतजाम, जानें क्या होने जा रहा....

लखनऊ. लाउडस्पीकर को लेकर देश भर में चल रही चर्चा के बीच अब यूपी सरकार और पुलिस ने भी इसको लेकर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने ईद और अलविदा नमाज को लेकर खास निर्देश जारी किए हैं. प्रशांत कुमार के अनुसार हाईकोर्ट के नियमों का इस दौरान सख्ती से पालन किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक पुलिस ने 125 लाउडस्पीकर अलग अलग जगहों पर उतार दिए हैं. इसी के साथ लोगों ने भी पुलिस का पूरा सहयोग किया है और लाउडस्पीकर के वॉल्यूम को 17000 पीए सिस्टम तक कम करने का निर्णय लिया है. इसी के साथ एडीजी ने कहा कि संवेदनशील जिलों में अलविदा नमाज के दौरान पुलिस को विशेष इंतजाम करने के निर्देश ‌भी दिए गए हैं.

वहीं इससे पहले अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया था कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए तय मानक का पालन करवाया जाए और जो भी कार्रवाई की जाए उससे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवगत करवाया जाए.

