UP School Reopen: यूपी में 7 फरवरी से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए आदेश जारी

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण (COVID-19 in UP) के नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. इसे देखते हुए राज्य में अब सोमवार यानी 7 फरवरी से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेज दोबारा (Schools reopen in UP) से खुल जाएंगे. इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखने की शर्त बनी रहेगी. अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी का कहना है कि सोमवार से स्कूल-कालेज खुल जाएंगे. आदेश जारी कर दिया गया है. अपर मुख्य सचिव का कहना है कि कोरोना के मामलों में गिरावट को देखते हुए सोमवार से शिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है. वहीं कक्षा 8 तक के स्कूलों पर फैसला बाद में किया जाएगा.

गाइडलाइंस के मुताबिक, स्कूल परिसर को साफ और सैनिटाइज रखा जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. स्कूलों में ऐसे कार्यक्रम नहीं होंगे, जिसमें भीड़ जुटे. मास्क पहनना और फेस कवर करना अनिवार्य होगा. हॉस्टल वाले स्कूलों में दो बेड्स के बीच उचित दूरी रखनी होगी. इससे पहले कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर प्रशासन ने 6 फरवरी तक राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया था. इस दौरान स्कूलों को सिर्फ ऑनलाइन कक्षाएं चलाने की अनुमति दी गई थी. इससे पहले ये आदेश 30 जनवरी तक के लिए लागू किया गया था, जिसकी डेट आगे बढ़ाकर 6 फरवरी कर दी गई थी. इससे पहले सरकार ने अभियान चलाकर स्टाफ व शिक्षकों का टीकाकरण कराया था.

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जारी किया आदेश.

उत्तर प्रदेश में जहां कोरोना के नए केसों की रफ्तार धीरे-धीरे थमती नजर आ रही है. अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज बताया कि प्रदेश में शनिवार को एक दिन में कुल 1,92,354 सैम्पल की जांच की गयी. कोरोना संक्रमण के 3,555 नये मामले आये हैं. प्रदेश में अब तक कुल 10,04,42,768 सैम्पल की जांच की गयी हैं. उन्होंने बताया कि विगत 24 घण्टों में 7,401 लोग तथा अब तक कुल 19,85,926 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं. प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में अब कुल 32,514 एक्टिव मामले है. कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरन्तर किया जा रहा है.

