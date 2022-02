UP Election: यूपी में पहले चरण के लिए वोटिंग आज, 11 जिलों की 58 सीटों पर होगा मतदान, जानें सभी खास बातें

लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Chunav First Phase Voting) के पहले चरण के लिए आज यानी गुरुवार को वोटिंग है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Election) के पहले चरण के लिए मतदान (UP First Phase Election) की सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं. सुबह सात बजे से वोटिंग शुरू होगी और शाम पांच बजे तक चलेगी. प्रथम चरण के चुनाव में पश्चिमी यूपी के 11 जिलों के 58 विधानसभा क्षेत्रों में 2.28 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. ईपीआईसी कार्ड के स्थान पर मतदाता मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट सहित वोट डालने के लिए 12 प्रकार के पहचान पत्र का उपयोग कर सकते हैं.

उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. मतदान वाले जिलों की सीमाओं पर पुलिस का पहरा रहेगा. पहले चरण में प्रदेश के 58 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होगा. इसके लिए मंगलवार शाम 6 बजे से प्रचार गतिविधियां थम गईं. अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी.डी. राम तिवारी के मुताबिक प्रथम चरण में 58 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होगा. मतदान सुबह 10 फरवरी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा.

623 प्रत्याशी हैं मैदान में

पहले चरण में शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में वोटिंग होनी है. पहले फेज में 2.27 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इस चरण में कुल 623 प्रत्याशी मैदान में हैं.

किस जिले की किन विधानसभाओं में है वोटिंग

पहले चरण में शामली की 4 विधानसभा सीटें, मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें, बागपत की 3 विधानसभा सीटें, मेरठ की 7 विधानसभा सीटें, गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें, हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें, गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटें, बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें, अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, मथुरा की 5 विधानसभा सीटें व आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा.

मथुरा में सबसे अधिक प्रत्याशी, नगला में सबसे कम

पहले चरण के मतदान में 623 प्रत्याशी मैदान में हैं. मथुरा सीट पर सबसे अधिक 15 प्रत्याशी मैदान में हैं. अलीगढ़ की नगला सीट पर सबसे कम 5 प्रत्याशी मैदान में हैं. पहले चरण में 22783739 मतदाता वोट डालेंगे.

यूपी में कब-कब वोटिंग

बता दें कि उत्तर प्रदेश में सात चरणों में मतदान होना है. इसकी शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी. दूसरे चरण में 14 फरवरी को राज्य की 55 सीटों पर मतदान होगा. उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 59 सीटों पर, 23 फरवरी को चौथे चरण में 60 सीटों पर, 27 फरवरी को पांचवें चरण में 60 सीटों पर, तीन मार्च को छठे चरण में 57 सीटों पर और सात मार्च को सातवें चरण में 54 सीटों पर मतदान होगा. वहीं यूपी चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे.

