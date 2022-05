UP Budget Session: पहले दिन विधानसभा में जमकर हंगामा, कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ. इस सत्र में विपक्ष ने बीजेपी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर जमकर घेरा. इसी शोरगुल के बीच आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया. उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न उपलब्धियों का जिक्र किया. विपक्षी सदस्य हाथों में तख्तियां और बैनर थामे हुए थे, जिन पर पुरानी पेंशन की बहाली, कानून-व्यवस्था व छुट्टा पशुओं की समस्या समेत विभिन्न मुद्दों का जिक्र था. फिलहाल, विधानसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है. बजट सत्र के पहले ही दिन विधानसभा के मंडप में समवेत सदन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण शुरू होते ही हंगामा होने लगा. पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के विधायक तथा विधान परिषद सदस्य हाथों में सरकार के विरोध में नारे लिखकर हंगामा करने लगे.

इस दौरान भी राज्यपाल ने अपना भाषण जारी रखा है. नेता विरोधी दल अखिलेश यादव भी खड़े होकर अपनी पार्टी के विधायकों का हंगामा देख रहे थे. सदन में समाजवादी पार्टी के साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के विधायक भी काफी हंगामा कर रहे हैं.

#WATCH Samajwadi Party MLAs protest inside the State Assembly against the state govt over various issues as the Governor delivers her address at the commencement of the first session of the 18th Uttar Pradesh Assembly pic.twitter.com/JM585U7ZPg

