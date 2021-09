UP News Live Updates: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का प्रयागराज दौरा आज, राज्यपाल आनंदी बेन और सीएम योगी रहेंगे मौजूद

SHARE THIS:

UP B.Ed Counselling 2021: उत्‍तर प्रदेश बैचलर ऑफ एजुकेशन, UP B.Ed काउंसिलिंग 2021 की तारीख (UP B.Ed Counselling 2021 dates) जारी कर दी गई है. तारीख की घोषणा लखनऊ यूनिवर्सिटी पर की गई है. शेड्यूल के अनुसार पहले चरण की काउंसलिंग 17 सितंबर 2021 से शुरू हो जाएगी. परीक्षा में क्‍वालिफाई करने वाले उम्‍मीदवार आधिकारिक वेसबाइट lkouniv.ac.in पर चेक कर सकते हैं.

जिन छात्रों ने पहले से 75000 रैंक हासिल किया है, वह पहले चरण की काउंसलिंग के लिये रजिस्‍ट्रेशन करेंगे. च्‍वाइस फिलिंग प्रासेस 21 से 24 सितंबर 2021 तक चलेगा. फेज-1 सीट अलॉटमेंट का शेड्यूल 25 सितंबर 2021 को जारी किया जाएगा. UP B.Ed काउंसलिंग 2021 की पूरी प्रक्र‍िया ऑनलाइन मोड में होगी.

यूपी बीएड काउंसलिंग 2021(UP B.Ed Counselling 2021) कुल 4 चरणों में होगी. दूसरे चरण का रजिस्‍ट्रेशन 25 सितंबर से शुरू होगा, जबकि, तीसरे चरण और चौथे चरण के लिये प्रोसेस क्रमश: 30 सितंबर और 5 अक्टूबर को शुरू होगा. काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल और तारीखें नीचे दी गई हैं. देखें-

UP B.Ed Counselling 2021: यहां चेक करें पूरा शेड्यूल

फेज 1 रजिस्‍ट्रेशन और च्‍वाइस फिलिंग: 17 से 24 सितंबर 2021

फेज 1 अलॉटमेंट : 25 सितंबर 2021

फेज 1 सीट कंफर्मेशन: 29 सितंबर 2021

फेज 2 रजिस्‍ट्रेशन और च्‍वाइस फिलिंग: 25 से 29 सितंबर 2021

फेज 2 अलॉटमेंट : 30 सितंबर 2021

फेज 2 सीट कंफर्मेशन: 4 अक्‍टूबर 2021

फेज 3 रजिस्‍ट्रेशन और च्‍वाइस फिलिंग: 30 सितंबर 2021 से 4 अक्‍टूबर 2021

फेज 3 अलॉटमेंट : 5 अक्‍टूबर 2021

फेज 3 सीट कंफर्मेशन: 6 से 8 अक्‍टूबर 2021

फेज 4 रजिस्‍ट्रेशन और च्‍वाइस फिलिंग: 5 से 9 अक्‍टूबर 2021

फेज 4 अलॉटमेंट : 10 अक्‍टूबर 2021

फेज 4 सीट कंफर्मेशन: 11 से 13 अक्‍टूबर 2021

