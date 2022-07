Presidential Election: UP में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग खत्म, क्रॉस वोटिंग ने बढ़ाई विपक्ष की बेचैनी

संकेत मिश्र

लखनऊ: देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सोमवार को मतदान सम्पन्न हो गया. लखनऊ के विधान भवन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के 396 विधायकों ने मतदान किया. विधायक नाहिद हसन और अब्बास अंसारी ने वोट नहीं डाला. सपा विधायक नाहिद हसन जेल में है. पांच विधायकों ने यूपी से बाहर मतदान किया है. प्रदेश में 403 विधायक हैं. हर मत का मूल्य 208 है. एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, तो यशवंत सिन्हा विपक्ष का चेहरा हैं. अब 21 जुलाई को मतगणना के बाद पता चल जाएगा कि देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा? राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी.

राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पहले से ही बिखरे विपक्ष में क्रॉस वोटिंग की ख़बर भी सामने आई है. अलग-अलग प्रदेशों में हुए राष्ट्रपति के मतदान को लेकर एनसीपी, कांग्रेस समेत अन्य दलों के मतदाताओं ने क्रॉस वोटिंग की है. उत्तर प्रदेश में भी सपा के विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आई है. भोजीपुरा से से सपा विधायक शहजील इस्लाम ने NDA की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोटिंग की है.

#WATCH Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath casts vote to elect new President, in Lucknow#PresidentialElection pic.twitter.com/VDJ4WZIPp7

