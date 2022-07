योगी सरकार 2.0 ने 100 दिन के काम पर किया बुकलेट जारी, जानिए 11 बड़े फैसले...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन सोमवार को पूरे हो गए हैं. सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ ने 100 दिन के काम पर बुकलेट जारी कर सरकार की उपलब्‍ध‍ियों को सबके सामने पेश किया. इन 100 दिनों में योगी सरकार की ओर से लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इन 100 दिनों में योगी सरकार ने पहली कैबिनेट में फ्री राशन के फैसले के बाद राज्य में निवेश लाने के लिए पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया.

बता दें कि सरकार बनने के बाद सीएम योगी ने एक और बड़ा कदम उठाया था. सीएम योगी ने अपने मंत्रियों और विभागों के लिए 100 दिन की कार्ययोजना तैयार की थी. सरकार गठन के बाद 100 दिनों, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष की कार्ययोजना तय की गई हैं.

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath releases a booklet on the completion of 100 days of his government, in Lucknow. pic.twitter.com/X2rHaqw0dl

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 4, 2022