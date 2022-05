लखनऊ. यूपी विधानसभा में वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना का बजट भाषण शुरू हो गया है. उन्‍होंने सबसे पहले बीजेपी को दोबारा यूपी की कमान सौंपने के लिए धन्‍यवाद दिया. इसके बाद वे पिछले पांच साल के दौरान की यूपी सरकार और आठ साल के दौरान की केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि हमने प्रदेश में कानून का राज कायम किया, स्वास्थ्य,शिक्षा क्षेत्र में बहुत काम किया गया, पीएम और सीएम के मार्गदर्शन में विकास हुआ, कोरोना काल में सरकार जनता के साथ खड़ी रही, किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में राशन की नेशनल पोर्टिबिल्टी लागू है, देश मे विशाल खाद्यान्न वितरण अभियान जारी है, 15 करोड़ लोगों को प्रदेश में राशन दिया जा रहा है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करना शुरू कर दिया है. इस दौरान उन्होंने पिछले 5 साल की उपलब्धियां गिनाई. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जनता ने हमें सेवा का मौका दिया है.

सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में ऐसा 37 वर्षों के बाद हुआ है जब किसी पार्टी को लगातार दो बार प्रदेश की जनता ने सरकार बनाने के लिये चुना हो. हमने प्रदेश में कानून का राज कायम किया माफियाओं , गुण्ठों और दंगाईयों के आतंक से जनसामान्य को राहत दिलाई प्रदेश में उद्योग धन्धों को बढ़ावा दिया गया, आधुनिक तकनीकों के प्रयोग को शासन- प्रशासन और सामान्यजन के मध्य बढ़ावा दिया गया, अवस्थापना सुविधाओं में अभूतपूर्व विस्तार किया गया, चिकित्सा सुविधाओं विशेषकर कोविड- 19 जैसी वैश्विक महामारी की चुनौती से निपटने और अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम और इलाज के क्षेत्र में विश्वस्तरीय कीर्तिमान स्थापित किये गये.

Lucknow | Uttar Pradesh Finance Minister Suresh Khanna presents the State Budget 2022-23 in the Legislative Assembly pic.twitter.com/xvKZnYQYZC

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पिछले दो वर्षों में पूरे विश्व और देश के साथ उत्तर प्रदेश में कोविड -19 जैसे वैश्विक महामारी का जिसके समक्ष विश्व की बड़ी शक्तियाँ कहे जाने वाले देश बेबस और लाचार नजर आये की विभीषिका को माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के कुशल मार्ग निर्देशन में बड़ी सूझबूझ और धैर्य के साथ सामना किया. प्रशासन तंत्र और हमारे देशवासी व प्रदेशवासी इस चुनौतीपूर्ण समय में कंधे से कंधा मिला कर खड़े रहे. ऐसी परिस्थितियों में ही नेतृत्व की परीक्षा होती है. मैं इन दोनों अप्रतिम नेताओं को यह पवितयों समर्पित करता हूं..”वह पथ क्या , पथिक कुशलता क्या,

जिस पथ में बिखरे शूल न हों,

नाविक की धैर्य परीक्षा क्या

जब धाराएं प्रतिकूल न हों. ”

Lucknow | Uttar Pradesh Finance Minister Suresh Khanna will present the Budget of the State government led by CM Yogi Adityanath, shortly pic.twitter.com/mXZegxJP2l

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 26, 2022