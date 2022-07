UP: ओम प्रकाश राजभर को मिली Y कैटेगरी की सुरक्षा, योगी सरकार का फैसला

लखनऊ. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर को योगी सरकार ने Y श्रेणी की सुरक्षा दी है. सूत्र बताते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने तोहफा के तौर पर देखा जा रहा है. राजभर इन दिनों समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगातार तंज कसने के लिए भी सुर्खियों में हैं. बताया जा रहा है कि जल्द ओमप्रकाश राजभर की सुरक्षा में जवान तैनात होंगे. Y श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद यूपी के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर तरह-तरह की अटकलें तेज हो गई हैं. योगी सरकार ने सुभासपा अध्यक्ष व जहूराबाद विधायक ओमप्रकाश राजभर को शासन ने वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी है.

बीते कुछ दिनों से ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. हालांकि अब एक बार फिर से वो चर्चा में हैं लेकिन इसकी वजह दूसरी है. दरअसल, गुरूवार को सुभासपा प्रमुख को यूपी सरकार द्वारा वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई है. ऐसे में सरकार के इस फैसले को लोग आने वाले समय में राजनीतिक रूप से देख रहे हैं. माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी गठबंधन से लगभग बिगाड़ सा हो गया है. ऐसे में वो बीजेपी गठबंधन के ओर रूख कर सकते हैं. हालांकि अभी तक उन्होंने इस संबंध में कुछनहीं कहा है. वे लगातार बीजेपी गठबंधन के साथ जाने की खबरों का खंडन करते रहे हैं.

