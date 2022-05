UP Budget: योगी सरकार का पहला बजट पेश, कानपुर-मेरठ-आजमगढ़ में ATS सेंटर, महिला सुरक्षा के लिए 523 करोड़ रुपये

लखनऊ. योगी सरकार (Yogi Government) के दूसरे कार्यकाल के पहला बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को विधानसभा में पेश किया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एटीएस सेंटर देवबंद का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण किया जायेगा तथा मेरठ बहराइच कानपुर आजमगढ़ व रामपुर में एटीएस सेंटर का निर्माण कराया जायेगा. मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ एवं जिला न्यायालयों, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य न्यायालय, मेट्रो रेल, धार्मिक स्थलों (अयोध्या, काशी, मथुरा), ऐतिहासिक स्थल ताजमहल, हवाई अड्डों, बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, औद्योगिक उपक्रमों, सामरिक एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की उत्तम संरक्षा तथा सुरक्षा हेतु उप्र विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है, जिसके लिये 276 करोड़ 66 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

पुलिस इमरजेंसी प्रबन्ध प्रणाली के अन्तर्गत यूपी 112 योजना के द्वितीय चरण को वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्रारम्भ किया जाना है. इसके सुदृढीकरण हेतु 730 करोड़ 88 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. सेफ सिटी योजना के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर आगरा वाराणसी,गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने हेतु 523 करोड़ 34 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों एवं अस्त्र, शस्त्र हेतु 250 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.

