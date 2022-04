महंत के फिर बिगड़े बोल, कहा- हमारी बेटियों को छेड़ा तो तुम्हारी भी सुरक्षित नहीं रहेंगी

सीतापुर. मुस्लिम महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बातें करने वाले महंत ने वीडियो वायरल होने के बाद और हर तरफ से आलोचना के बाद भी वे अपनी बयानबाजी से नहीं रुक रहे हैं. एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही एक बयान देकर सभी को चौंका दिया है. अब बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि ने कहा है कि खैराबाद में 80 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है और केवल 20 प्रतिशत ही हिंदू हैं, ऐसे में किसी को भी हालात समझाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि कलश यात्रा के दौरान मुस्लिम आबादी के लोग डंडे और पत्‍थर लेकर करौली जैसी वारदात करने को तैयार थे लेकिन पुलिस के होते ऐसा नहीं हो सका.

फिर बोला- उनकी भी बेटियां…

इसके साथ ही एक बार फिर महंत ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर टिप्पणी कर दी. उन्होंने कहा कि अगर हमारी बेटियों को परेशान किया जाएगा तो उनकी बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी. इससे पहले उनके वायरल हुए एक वीडियो में वे ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि अगर कोई एक हिंदू लड़की छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से बहू बेटियों को उठाकर बलात्कार करूंगा. यह वायरल वीडियो 2 अप्रैल का बताया जा रहा है. फिलहाल महंत का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट है. महंत ने यह बयान खैराबाद स्थित शीशे वाली मस्जिद के सामने दिया था. न्यूज़18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

If they’ll harass our daughters, their daughters won’t be safe too. The video is distorted to fabricate me under false charges: Mahant Bajrang Muni Das who was seen in a hate speech video in Sitapur, UP pic.twitter.com/5Y3xBgkfaH

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 8, 2022