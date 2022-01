UP Chunav 2022: अखिलेश यादव लड़ेंगे पहला विधानसभा चुनाव, सोमवार को करेंगे करहल सीट से नामांकन

लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) 31 जनवरी यानी सोमवार को मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे. करहल विधानसभा सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उनके नाम की घोषणा के बाद से ही सियासी माहौल गर्म है. नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में सपा कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव के नामांकन का इंतजार है. मैनपुरी के सपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि 31 जनवरी को सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव नामांकन दाखिल करेंगे.

ये है चुनाव कार्यक्रम

01 फरवरी को अपराह्न तीन बजे तक कर सकेंगे नामांकन.

02 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच.

04 फरवरी को नामांकन का मौका.

20 फरवरी को होगा मतदान.

10 मार्च को यूपी चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे.

