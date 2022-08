यूपी: मैनपुरी में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित ट्रक घर में घुसा; 4 लोगों की मौत से मचा कोहराम

मैनपुरी: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सोमवार की रात एक बड़ा हादसा हो गया, जिसके बाद हाहाकार मच गया. मैनपुरी में देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे घर में जा घुसा, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और देखते ही देखते चारों तरफ कोहराम मच गया. इस भीषण सड़क हादसे में कुल पांच लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस घटना की जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने दी है.

मैनपुरी के एसपी कमलेश दीक्षित ने जानकारी दी कि एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित हो गया और एक घर में जा घुसा, जिसमें एक सेवानिवृत्त सब-इंस्पेक्टर और उसकी पत्नी की मौत हो गई. जबकि ट्रक में सवार 2 लोगों की भी मौत हो गई है. इस घटना में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है. उन्होंने बताया कि एक आदमी अभी भी मलबे में फंसा है.

