People like him are the real threat to our nation. This is not what we the Indians feel. Hate and hatred has no place in our society.

Dear @TwitterIndia, have reported this account for spreading hate against a particular community, with no provocation whatsoever, please intiate action asap, moreover the blue tick is being used as a badge of honour for spewing hate, awaiting prompt action https://t.co/aYHgVfKUaN

.@Olacabs and @Uber_India should blacklist this bigot and ensure that he can never take a cab. https://t.co/jMWVXx67ME

Good job...but please don't use don't use any vehicle at all, as they all run on petrol coming from Muslim countries. Save your money from Jihadis.....start using bullock carts. https://t.co/VZLObjxc0c

I remember an India where people who thought this way would have been ostracized rather than admired &"followed". We need to #BringIndiannessBack. https://t.co/410oU4JVuR

If this views acceptable then why my views are not acceptable ? pic.twitter.com/170MWQuBpn

खुद को विश्व हिंदू परिषद का सदस्य बताने वाले एक युवक के ट्वीट पर विवाद शुरू हो गया है. इस युवक ने ट्वीट किया कि उसने Ola कैब की राइड इसलिए कैंसिल कर दी, क्योंकि उसे जो गाड़ी मिली थी उसका ड्राइवर एक मुस्लिम था.खुद को हिंदुवादी विचारक बताने वाले अभिषेक मिश्रा ने कहा कि 20 अप्रैल को उसने अपनी कैब राइड कैंसिल कर दी थी, क्योंकि वह 'जिहादियों' को अपने पैसे नहीं देना चाहता. ट्वीट के साथ अभिषेक मिश्रा ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें ड्राइवर का नाम मसूद आलम लिखा हुआ था.मिश्रा का ट्विटर हैंडल वेरिफाइड है और उसके 14 हजार से अधिक फॉलोवर्स हैं. उसे फॉलो करने वालों में रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संस्कृति मंत्री महेश शर्मा शामिल हैं.युवक ने अपने फेसबुक प्रोफाइल में लिखा है कि वह अयोध्या का रहने वाला है और लखनऊ में एक आईटी प्रोफेशनल के तौर पर काम करता है. उसका दावा है कि वह वीएचपी का आईटी सेल संभालता है और वाणिज्य मंत्रालय के साथ प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर चुका है.इस पोस्ट को लेकर ट्विटर पर कई लोगों ने उसकी आलोचना की है. कई लोगों ने उससे कहा कि उसे पेट्रोल लेना भी बंद कर देना चाहिए क्योंकि वह मिडिल ईस्ट से आता है. कईयों ने ओला से मांग की कि उसे अपने प्लेटफॉर्म से बैन कर दें.एक यूजर ने लिखा, 'उसके जैसे लोग देश के लिए असल खतरा है. भारतीय ऐसा महसूस नहीं करते हैं. नफरत के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है.'कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी मिश्रा की आलोचना की. उन्होंने लिखा, 'मुझे एक ऐसा भारत याद है जहां ऐसी सोच रखने वालों की निंदा होती थी न कि उसकी सराहना की जाती थी.'लेकिन मिश्रा पीछे हटने को तैयार नहीं था. उसने अपनी बात को सही साबित करने के लिए एक के बाद एक कई ट्वीट किये. उसने कहा कि उसका यह कदम पूरी तरह सही है और उसकी आलोचना करने वाले कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं. उन्होंने कहा, “क्या मेरे पास चुनने का अधिकार नहीं है? अगर वे कैब में हनुमान के पोस्टर के खिलाफ अभियान चला सकते हैं, कठुआ मामले में हिंदुओं और हिंदु देवी-देवताओं का अपमान कर सकते हैं तो उन्हें जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए."मिश्रा ने बेंगलुरु की एक महिला के फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें उसने लिखा था कि क्रोधित हनुमान रूद्र के पोस्टर वाली कैब में उसे अपनी और अपनी दोस्त की सुरक्षा को लेकर चिंता हो रही थी. महिला ने लिखा था, “जैसा कि आपको पता है, हिंदू समूह और उनके नेताओं ने खुले तौर पर कठुआ में 8 साल की बच्ची से हुए रेप और हत्या का समर्थन किया है.”इस मामले में ओला ने कहा, "हमारे देश की तरह ही Ola भी एक सेक्युलर प्लेटफॉर्म है. हम अपने ड्राइवर पार्टनरों या ग्राहकों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग या पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं. हम अपने ग्राहकों और ड्राइवर पार्टनरों से गुजारिश करते हैं कि वे एक-दूसरे से सम्मान के साथ पेश आएं."