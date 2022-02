UP Election 2022: यूपी चुनाव के पहले चरण में 12 सीटें संवेदनशील, अर्धसैनिक बल का रहेगा कड़ा पहरा

मथुरा. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) के पहले चरण में 58 सीटों पर वोटिंग जारी है. इसमें 12 सीटें संवेदनशील हैं. इसमें खैरागढ़, फतेहाबाद, आगरा दक्षिण, बाह, छाता, मथुरा, सरधना, मेरठ शहर, छपरौली, बड़ौत, बागपत और कैराना शामिल हैं. पहले चरण में 898 मोहल्ले और 5535 पोलिंग सेंटर संवेदनशील हैं. उत्तर प्रदेश की चर्चित सीट कैराना पर भी मतदान हो रहा है और यहां लोगों ने वोट डालना शुरू कर दिया है. वहीं चुनाव आयोग ने संवेदनशील पोलिंग बूथ पर पैनी नजर रहेगी.पोलिंग बूथ पर अर्धसैनिक बल का कड़ा पहरा होगा. अर्धसैनिक बल को पोलिंग बूथ के अलावा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है. इसके साथ ही पुलिस, पीएसी व होमगार्ड जवान भी मुस्तैद है.

डीजीपी मुकुल गोयल ने हर छोटे-बड़े विवाद को पूरी गंभीरता से लेकर त्वरित कार्रवाई किये जाने के साथ ही इंटरनेट मीडिया की लगातार निगरानी का निर्देश दिया. आज सुबह घने कोहरे और ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता वोट डालने केंद्र पर पहुंचे. सुबह से ही लंबी-लंबी लाइन में लगकर मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते दिखे. खास बात यह रही कि मतदाता कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते भी दिखे.

Mathura: First phase of #UttarPradeshElections begins, visuals from pooling booth number 139 – at Shri Shraddha Nand Vidya Ashram. pic.twitter.com/inHucnKsqE

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 10, 2022