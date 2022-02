UP Assembly Election: योगी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा बोले- यह चुनाव बहन-बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा?

मथुरा. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) के पहले चरण में 58 सीटों पर वोटिंग जारी है. इसी कड़ी में मथुरा (Mathura) से भाजपा प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा (Minister Shrikant Sharma) ने कहा, ‘यह चुनाव बहन-बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा चुनाव है. हमारी बेटियां आज पूरी तरह से सुरक्षित हैं. पहले बेटियों के लिए 6 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता था. हमारी सरकार ने काम किया है और करके दिखाया है. हम इस बार 300 से ज्यादा सीटें लाएंगे.” योगी कैबिनेट में मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों से बात की. उन्होंने कहा कि यह नौजवानों के भविष्य से जुड़ा चुनाव है. यह बाल-गोपाल के भविष्य का चुनाव है. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हमारा संकल्प है.

इससे पहले श्रीकांत शर्मा ने पत्नी के साथ गोवर्धन के दानघाटी मंदिर में गिरिराजजी की पूजा अर्चना कर अपने पैतृक गांव में मतदान किया. श्रीकांत शर्मा गोवर्धन विधान क्षेत्र के गांव गांठोली के निवासी हैं. इनके इस विधान सभा क्षेत्र से 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के कारिंदा सिंह विधायक चुने गए थे. इस बार कारिंदा सिंह की जगह ठाकुर मेघश्याम सिंह को भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है. श्रीकांत शर्मा मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. उन्होंने पहले अपने गांव पहुंच कर पत्नी के साथ मतदान किया. श्रीकांत शर्मा ने कहा कि विकास हमारी पहचान है, विकास ही हमारा मुख्य मुद्दा है.

These elections are no ordinary elections but are associated with development and safety of women in the state. In the last 5 years, we have laid the foundation for a prosperous Uttar Pradesh: Shrikant Sharma, BJP candidate from Mathura Assembly constituency pic.twitter.com/qJOCKAMuhL

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 10, 2022