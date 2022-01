UP News: 8 पिस्तौल, 4 बंदूक और...मथुरा में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने ऐसे किया खुलासा

मथुरा: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) की पुलिस (UP Police) ने अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में पुलिस ने गोवर्धन क्षेत्र के एक गांव में छापा मारा तथा आठ तमंचे, चार बंदूकें, भारी मात्रा कारतूस एवं उपकरण बरामद कर एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया.

गोवर्धन क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक गौरव कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गोवर्धन क्षेत्र के दौलतपुर गांव में एक दरोगा की शह पर लंबे समय से अवैध तमंचे आदि हथियार बनाए जाने की फैक्टरी चलाई जा रही है.

Uttar Pradesh: Police busted an arms manufacturing unit and arrested its operator in Daulatpur area of Mathura, police said on Thursday

“8 pistols, 4 guns, 13 live rounds, and arms manufacturing equipment were seized during the drive,” said SSP Gaurav Grover said pic.twitter.com/2iWfnrKFzA

