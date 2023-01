जब हेमा मालिनी ने गाया सिक्षाष्टकम भजन, मथुरा के राधारमण मंदिर में झूम उठे भक्त

मथुरा. फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने के बाद राजनीति में सफलता हासिल करने वाली सांसद हेमा मालिनी ने भगवान राधारमण मंदिर में अपने भजनों की प्रस्तुति दी. एक कलाकार के साथ-साथ हेमा मालिनी के गायक स्वरूप को देख लोग हतप्रद थे. मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने इस भजन प्रस्तुति को भगवान कृष्ण की कृपा बताई.

सांसद हेमा मालिनी की कृष्ण भक्ति से सभी भली भांति परिचित है. कुछ दिन पूर्व हेमा मालिनी ने जवाहर बाग में रास प्रस्तुति दी थी. समय-समय पर वो मथुरा-वृन्दावन में लोगों के सामने अपनी कला के माध्यम से भक्ति का प्रदर्शन करती ही रहती है. वहीं शनिवार को वृन्दावन के राधारमण मंदिर में उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति से सराबोर जो भजन गाए उन्हें सुनकर न केवल देसी बल्कि विदेशी भक्त भी पूरी भक्ति से सराबोर हो उठे. सांसद हेमा मालिनी ने सिक्षाष्टकम के द्वारा अपनी मधुर वाणी का स्वर लोगों के सामने रखा तो पूरे मंदिर में तालियां बज उठी. लोग राधा कृष्ण के जयकारा लगाने लगे.

#WATCH | Uttar Pradesh: Mathura MP and actress Hema Malini sang bhajan at Radha Raman Temple in Vrindavan yesterday. She also offered prayers here. pic.twitter.com/NpKIbNU9JQ

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 15, 2023