बांके बिहारी मंदिर हादसे में योगी सरकार हुई सख्त; जांच के आदेश, 15 दिन में तलब की रिपोर्ट

मथुरा. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में होने वाली मंगला आरती के समय दर्दनाक हादसे की जांच के लिए योगी सरकार ने कमेटी का गठन किया है. इसका नेतृत्व पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह करेंगे. हादसे की जांच 15 दिन में पूरी करके रिपोर्ट शासन को देने का निर्देश दिया है. बता दें कि शुक्रवार देर रात मंदिर में आरती के दौरान भारी भीड़ के कारण अव्यवस्था फैल गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अन्य 6 लोग घायल हो गए थे. इनमें से दो लोगों का इलाज अब भी अस्पताल में चल रहा है.

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, मंदिर परिसर में व्यवस्था सुधार कैसे हो को लेकर कमेटी जांच करेगी. लेटर में कमेटी से मांग की गई है कि आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए मंदिर की व्यवस्था को कैसे और अधिक सुदृढ़ किया जा सके.

Uttar Pradesh | Enquiry committee constituted in the Mathura incident where 2 died from suffocation on Krishna Janmashtami in the Banke Bihari temple. Committee to investigate the circumstances under which incident happened, submitted report within 15 days. pic.twitter.com/5m3QmXpwnA

