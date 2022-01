UP Chunav: बीजेपी के पूर्व MP हरिनारायण राजभर बोले- ‘एके शर्मा बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री’

UP Live: यूपी में 24 घंटे के भीतर मिले 4 हजार से ज्यादा संक्रमित, अलर्ट जारी

अभिषेक राय, मऊ: यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) से नेताओं के बयानबाजी सामने आने लगी है. इस बीच बीजेपी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर (Former MP Harinarayan Rajbhar) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में वह कहते दिख रहे हैं कि आगामी समय में एके शर्मा यूपी के सीएम (AK Sharma UP CM) बन सकते हैं. बीजेपी के पूर्व सांसद के वीडियो को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है.

घोसी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर कह रहे हैं कि आने वाले समय में बीजेपी उपाध्यक्ष एके शर्मा यूपी के सीएम बन सकते हैं. यह वीडियो 4 जनवरी को मऊ की एक सभा का बताया जा रहा है. जनसभा में हरिनारायण राजभर ने जनसभा में संकल्प लिया कि वे एके शर्मा के सीएम बनाने के लिए काम करेंगे. घोसी के पूर्व सांसद ने कहा कि,’जैसे हमने तिवारी जी से कहा कि भविष्य में हमारे प्रदेश के शर्मा जी सीएम हो सकते हैं, इसीलिए वह शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना बचाकुचा जीवन लगाएंगे. उन्होंने कहा कि वह आज संकल्प लेते हैं कि वह एके शर्मा के यूपी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे, अपने प्रदेश और मऊ की जनता के लिए काम करेंगे. इस बात को लेकर जनता में तालियां भी बजी साथ में एके शर्मा ने उनके पीठ पर थपकी भी लगाई.

बता दें कि एके शर्मा पूर्व IAS अफसर हैं. फिलहाल वह यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं. वह यूपी विधानपरिषद के सदस्य हैं जनवरी 2021 में उन्होंने IAS पद से इस्तीफा देकर राजनीति में एंट्री ली थी. एके शर्मा को पीएम मोदी का करीबी माना जाता है. वह पीएम मोदी के साथ 20 साल तक काम कर चुके हैं. साथ ही वह 5 साल तक पीएमओ में भी रहे. मऊ के रहने वाले एके शर्मा के राजनीति में रहने के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें राज्य में कोई बड़ी भूमिका दी जा सकती है. इससे पहले भी पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर इसी तरह बयानों को लेकर काफी चर्चा में बने रहते हैं और मीडिया में और जनता के बीच किसी ना किसी वीडियो के माध्यम में चर्चा में रहते हैं. अब चर्चा ए के शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर मन से कही गई बात को लेकर है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है.

