UP Chunav: मेरठ के छिजारसी टोल प्लाजा के पास असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग, बाल बाल बचे

मेरठ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) के दौरान एक बड़ी खबर सामने आयी है. दरअसल एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की कार पर फायरिंग से हड़कंप मच गया है. यह घटना मेरठ के छिजारसी टोल प्लाजा के पास हुई है. यही नहीं, ओवैसी ने खुद ट्वीट कर गाड़ी पर गोलीबारी का दावा किया है. वहीं, ओवैसी की कार पर फायरिंग की घटना को लेकर यूपी पुलिस जांच में जुट गयी है. यही नहीं, पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं.

इस घटना को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने न्‍यूज़ एजेंसी एएनआई से कहा कि मैं मेरठ के किठौर में एक चुनावी कार्यक्रम के बाद दिल्ली जा रहा था. छिजारसी टोल प्लाजा के पास कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी पर 3-4 राउंड गोलियां चलाईं. वे कुल 3-4 लोग थे. सब के सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए. मेरी गाड़ी के टायर पंक्चर हो गए. इसके बाद मैं दूसरी गाड़ी में वहां से निकला हूं. हम सब महफूज हैं. अलहमदु’लिलाह.

AIMIM chief Asaduddin Owaisi says that 3-4 rounds of bullets were fired upon his vehicle near Chhajarsi toll plaza while he was heading to Delhi after an election-related event in Kithaur, Meerut (in Uttar Pradesh).

Visual from the spot. pic.twitter.com/WXSQS88bMA

— ANI (@ANI) February 3, 2022