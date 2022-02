Meerut Explainer:-जानिए मेरठ में कब से शुरू होगी राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन प्रक्रिया

क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पूरी तरह से निशुल्क शिक्षा मिल सकती है.अगर नहीं तो आप को बताते हैं कि निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार Right to education के तहत आप निजी स्कूलों private school में अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं.जिसके लिएआप 2 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.मेरठ Meerut में भी राइट टू एजुकेशन अधिकार के तहत दो मार्च से फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे.जिसके बाद अभिभावक 25 मार्च तक आवेदन कर पाएंगे.प्रवेश की प्रक्रिया तीन चरणों में सम्पन्न की जाएगी.



मेरठ में स्कूलों की होगी मैपिंग 16 स्कूल हैं शामिल

राइट टू एजुकेशन के तहत जिले में अभी तक की बात करें तो 16 स्कूल पंजीकृत हैं.इन सभी स्कूलों की फिर से मैपिंग कराई जाएगी.जिससे कि नए सत्र में गरीब बच्चों को आसानी से स्कूल में प्रवेश मिल सके.



ऐसे कर सकते हैं आवेदन

प्राइवेट स्कूलों में 25 फ़ीसदी सीटें Right to education के लिएआरक्षित की जाती हैं.जिसमें गरीब बच्चों को निःशुल्क एडमिशन मिल सके.इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं.हालांकि जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं. उनके लिए ऑफलाइन आवेदन का विकल्प भी दिया जाता है.जिसके लिए अभिभावक जिला बेसिक शिक्षा विभाग व खंड शिक्षा अधिकारी को ऑफलाइन आवेदन जमा करा सकते हैं.इसके बाद विभागीय अधिकारी इन्हें ऑनलाइन फीड कराएंगे.हालांकि इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि समय सीमा समाप्त होने से 5 दिन पहले ही ऑफलाइन आवेदन जमा करा दें.

इन दस्तावेजों की होती है आवश्यकता

आवेदन करते समय आप को आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेजों की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है.बताते चलें कि तीन चरणों में चलने वाली प्रवेश प्रक्रिया में आवेदन 2 मार्च से 25 मार्च तक किया जाएगा.उसके बाद 26 मार्च से 28 मार्च तक सत्यापन होगा. 30 मार्च को ऑनलाइन लॉटरी निकलेगी.5 अप्रैल तक प्रवेश प्रक्रिया चलेगी. वही दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया 2 अप्रैल से 23 अप्रैल तक रहेगी. सत्यापन 25 -26 अप्रैल, लॉटरी 28 अप्रैल निकलेगी. दाखिला 5 मई को होगा. इसी क्रम में तीसरे चरण में आवेदन 2 मई से 10 जून तक रहेगा.सत्यापन प्रक्रिया 11 से 13 जून और लॉटरी 15 जून को निकाली जाएगी.उसके बाद 30 जून तक एडमिशन किए जाएंगे.

रिपोर्ट-विशाल भटनागर मेरठ

