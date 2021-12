मेरठ पहुंचे नितिन गडकरी और सभा में कुछ ऐसा कहा कि हैरान रह गए लोग, जानें क्या बाले केंद्रीय मंत्री

मेरठ. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का गुरुवार को भाषण सुनकर लोग हैरान रह गए. लोगों ने हैरानी में ही गड़करी के लिए खूब तालियां बजाईं. हुआ यूं कि 8364 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद जब नितिन गडकरी जनता को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने बिना किसी प्रस्तावना संदर्भ प्रसंग व्याख्या के सिर्फ और सिर्फ अपना कार्य गिनाया और भाषण एकाएक समाप्त हो गया. लोगों को उम्मीद थी कि नेता जी आएंगे भाषण चुनावी होगा लेकिन हुआ बिलकुल उलट. गडकरी ने सिर्फ पंद्रह मिनट के भाषण में अपने कार्य का लेखा जोखा पेश किया और एकाएक उन्होंने अपना भाषण समाप्त कर दिया.

केंद्रीय परिवहन मंत्री ने बताया कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं. कहां कहां सड़कें बनवाई हैं और भविष्य की उनकी क्या योजनाएं हैं. नितिन जी के भाषण को सुनकर सभी हैरान रह गए कि चुनावी बेला में ऐसा भी नेता है जिसने बिना कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी किए अपने कार्य का ब्योरा जनता के सामने पेश कर दिया. नितिन जी के इस बरताव ने लोगों का दिल जी लिया.

मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे से आया हूं

केंद्रीय परिवहन मंत्री ने 8364 करोड़ के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद जब सम्बोधन शुरु किया तो कहा कि पिछली बार पुराने रास्ते से आया था और आज मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे से आया हूं. उन्होंने कहा कि ये उनका परम भाग्य है कि उन्हें ये कार्य करने का अवसर मिला. इसके बाद चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा कि उन्होंने किसानों के जीवन स्तर को उठाया. अब किसान केवल अन्नदाता नहीं उर्जादाता होगा. मैं भी एक किसान हूं और इथेनॉल के कारण किसानों को फायदा हुआ. कल ही फ़ाइल पर साइन किया है कि चाहे कोई गाड़ी हो 100 परसेंट पेट्रोल और बायो इथेनॉल पर ही चलेगी.

यूपी में कई कार्य पूरे हो चुके

केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कहा कि यूपी का सर्वांगीण विकास हो रहा है इसकी खुशी है. उन्होंने कहा चार लाख करोड़ तक के कार्य यूपी में या तो पूरे हो गए हैं या पूरे होने वाले हैं. गड़करी ने कहा कि 42 हज़ार करोड़ के कार्य वेस्ट यूपी में पूर्ण हो चुके हैं और ये प्रक्रिया लगातार जारी है. उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन केनेडी का ज़िक्र करते हुए कहा कि उनके ऑफिस में उनका वक्तव्य लिखा है. गडकरी ने कहा कि AMERICAN ROADS ARE NOT GOOD BECAUSE AMERICA IS RICH BUT AMERICA IS RICH BECAUSE AMERICANS ROAD ARE GOOD. उनहोंने इसका हिंदी रुपांतरण करते हुए कहा कि अमेरिका धनवान है क्योंकि अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं. गडकरी ने कहा कि ये रास्ते ही यूपी को समृद्ध करेंगे क्योंकि उद्योग वहीं आते हैं जहां ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है.

45 मिनट में दिल्ली से मेरठ

गड़करी ने कहा कि 45 मिनट में अब दिल्ली से मेरठ आते हैं. पहले तीन साढ़े तीन चार घंटे लगते थे. अब दिल्ली देहरादून 2 घंटे में पंहुचते हैं. दिल्ली हरिद्वार 2 घंटे में पंहुचते हैं. दिल्ली से कटरा 6 घंटे में पंहुचते हैं. दिल्ली से मुम्बई 12 घंटे में पंहुचते हैं. उन्होंने मेरठ से सड़कों के निर्माण की डेट लाइन बताई. साथ ही मेरठ की विभिन्न परियोजानओं को विस्तार से बताया. गडकरी ने कहा कि वो विश्वास दिलाते हैं ये योजनाएं भी जल्द पूरी होंगी. अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बाद उन्होंने सभी को बधाई दी और नमस्कार कर चले गए. इस भाषण में न सपा का ज़िक्र था. न बसपा का ज़िक्र था. न कांग्रेस का ज़िक्र था. सिर्फ अपने कार्य का ज़िक्र था. इसी भाषण को सुनकर लोग हैरान रह गए. नितिन गड़करी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय राज्यमंत्री वी के सिंह भी पहुंचे थे.

