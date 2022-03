UP Election Result: यूपी में करारी हार के बाद जयंत चौधरी का बड़ा फैसला, RLD के सभी फ्रंटल संगठन भंग

मेरठ. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) विधानसभा चुनाव में इस बार राष्ट्रीय लोकदल (Rashtriya Lok Dal) ने राज्य में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा. हालांकि पार्टी को इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ और उसे करारी हार का सामना करना पड़ा. अब चुनाव परिणाम सामने आने के बाद रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी (Jayant Choudhary) ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है. जयंत चौधरी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के हार के बाद एक निर्देश जारी किया है. पार्टी अध्यक्ष के निर्देशानुसार रालोद यूपी के प्रदेश, क्षेत्रीय, जिला व सभी फ्रंटल संगठनों को भंग कर दिया गया है.

पार्टी अध्यक्ष का ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है. माना जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष ने ये फैसला विधानसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद लिया है. बता दें कि इस बार राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा थी. जिसमें सुभासपा और प्रसपा समेत कुल चार पार्टियां थीं. जबकि दूसरी तरफ बीजेपी के साथ अनुप्रिया पटेल की अपना दल और डॉ. संजय निषाद की पार्टी थी.

Rashtriya Lok Dal (RLD) chief Jayant Chaudhary dissolves all the units and frontals of the party in Uttar Pradesh, with immediate effect. pic.twitter.com/XubqJ3drqR

