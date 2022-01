UP Chunav में सबसे धनी प्रत्याशी ने किया इस पार्टी से नामांकन, कहा- मुझे पता ही नहीं था मेरे पास 17 करोड़ की संपत्ति

मेरठ. 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान (UP First Phase of Election) के लिए मेरठ (Meerut) में नामांकन का दौर जारी है. गुरुवार को नामांकन करने एक नेता पहुंचे. न्यूज़ 18 की टीम ने जब उनसे उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि उनके पास महज 17 करोड़ की बहुत थोड़ी सी संपत्ति है. किठौर विधानसभा क्षेत्र (Kithaur Assembly Seat) से बसपा के प्रत्याशी (BSP Candidate) कुशल पाल मावी (Kushal Pal Mawi) का कहना है कि उन्हें भी नहीं पता था कि अब तक हुए नामांकन में उनकी संपत्ति सबसे ज्यादा है. उन्होंने बताया कि जब वो नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे तो ऑफिसर ने बताया कि अब तक जितने भी प्रत्याशियों ने नामांकन किया है उनमें वो सबसे ज्यादा धनी हैं.

न्यूज़ 18 से ख़ास बातचीत में मावी ने कहा कि उनके बच्चे काबिल हैं, इसलिए वो धनाड्य हैं. मावी ने बताया कि कभी वो चीनी मिल में जनरल मैनेजर थे, लेकिन अब उनका अपना व्यापार है. मावी ने कहा कि उनके परिवार में सारे बच्चे एमबीबीएस डॉक्टर हैं और उन्हें इसका फक्र है कि वो धनाड्य हैं. मावी बताते हैं कि 2007 में बच्चों को पढ़ाने के लिए वो नौकरी छोड़कर आ गए थे और जन्म से ही एग्रीकल्चर के क्षेत्र से जुड़े हैं.

जो वायदे करेंगे वो सच्चे होंगे

कुशल पाल मावी उर्फ केपी मावी नाम से मशहूर प्रत्याशी का कहना है कि वो जनता से जो वादे करेंगे सच्चे होंगे झूठे नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि किठौर क्षेत्र में आपसी बैर बढ़ गया है. मावी कहते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं. एमकॉम, एलएलबी हैं. इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना उनकी प्राथमिकता होगी. वो जनता से चहुमुखी विकास का वादा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऊपरवाले ने चाहा तो जीत बहनजी की झोली में डाल देंगे.

