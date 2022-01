Meerut: जब पुलिसकर्मियों ने 12 बजते ही चौराहे पर केक काटकर एक दूसरे को कहा हैप्पी न्यू ईयर

मेरठ. मेरठ (Meerut News) में नए साल (New Year 2022) का स्वागत निराले अंदाज़ में हुआ. यहां रात्रिकालीन कर्फ्यू के बीच पुलिसकर्मियों ने चौराहे पर केक काटकर नए साल का जश्न (New Year Celebration) मनाया. पुलिसकर्मियों ने जनता से अपील की कि लोग कोविड गाइडलाइन्स (New Year with COVID Guidelines) का पालन करें और नए वर्ष में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क लगाने का संकल्प लें.

ड्यूटी के बीच पुलिसकर्मियों ने चौराहे पर केक काटा. चौराहे पर चाय बनकर आई और चाय की चुस्कियों के बीच नए साल 2022 का स्वागत किया गया. भीषण ठंड में ड्यूटी को अंजाम दे रहे पुलिसकर्मियों ने अपने ही अंदाज़ में इसे सेलिब्रेट किया. पुलिसकर्मी एक ही बात कहते नज़र आए कि ख़ुश रहिए और कानून का पालन करिए.

रात्रिकालीन कर्फ्यू का पालन कराने के लिए एसपी सिटी और सीओ कोतवाली हापुड़ अड्डे चौराहे पर लोगों को हिदायत देते और निर्देशों का पालन करने की अपील करते नज़र आए. एसपी सिटी तो गली-गली घूम घूमकर लोगों को समझाते नज़र आए कि रात्रिकालीन कर्फ्यू का पालन करें. और इस साल कोरोना को हराने का संकल्प सभी को लेना चाहिए. मास्क सोशल डिस्टेंसिंग और सैनेटाइज़र का इस्तेमाल करने का संकल्प इसलिए भी लेना चाहिए, क्योंकि मेरठ में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है.

बता दें कि मेरठ में 21 नए केस मिले हैं और इन नए केसों के साथ कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 66 हो गई है. मेरठ में ओमिक्रॉन का एक मरीज़ पाया गया है. ऐसे में नए साल में लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि कोविड़ गाइडलाइन्स का पालन करेंगे. मास्क सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का खास ख्याल रखेंगे.

