मौसम विभाग की चेतावनी-अगले 24 घंटे तक पश्चिमी यूपी में बारिश, पूर्वी यूपी में खिलेगी धूप, कुछ दिन और पड़ सकता है कोहरा

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पूर्वी और पश्चिमी यूपी (Western UP) में बारिश (Rain) और कोहरे (Fog) को लेकर चेतावनी जारी की है.मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र के जिलों में दोपहर तक बारिश (Rain) हो सकती है. पश्चिमी यूपी (Western UP) के कुछ जिलों में भोर से होने वाली बारिश दिन में जारी रह सकती है. ब्रज क्षेत्र के अलीगढ़, मथुरा और हाथरस में बारिश की संभावना है. वहीं पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, संभल, बिजनौर, मुरादाबाद और बदायूं में भोर से बारिश हो रही है. इन जिलों में पूरे दिन रुक-रुक कर बारिश जारी रह सकती है.मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला अगले 24 घंटे में थमने की उम्मीद है. गुरुवार से बादल छंट जाएंगे और बारिश रुक जाएगी. दूसरी तरफ मध्य यूपी, बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी के जिलों में अच्छी धूप खिली है. यहां पर तापमान में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है. पश्चिमी यूपी के जिलों को छोड़ दें तो जनवरी के हिसाब से मौसम गर्म महसूस होने लगा है. दिन का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक जबकि रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया है. UP विधान परिषद चुनाव: चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन,12 सीटों के लिए 28 जनवरी को होगी वोटिंग मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों का अनुमान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में कोहरे की संभावना बनी हुई है. कई जिलों में घने से बेहद घने कोहरे का भी अनुमान जारी किया है. बादलों के छंटने के साथ ही तापमान में गिरावट का भी अनुमान जारी किया गया है. मौसम विभाग का कहना है कि कोहरा होने के बाद भी दोपहर तक धूप निकल जाएगी. अगले एक हफ्ते के अनुमानित तापमान का आंकड़ा जारी करते हुए मौसम विभाग ने बताया है कि प्रदेश के लगभग सभी जिलों में दिन में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर ही दर्ज किया जाएगा. हालांकि रात के तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है लेकिन, ये भी 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहेगा.