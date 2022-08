मुरादाबाद के मदरसों में दिखा गजब का उत्साह, स्वतंत्रता दिवस से पहले 'रंगोली' बनाने में जुटे बच्चे

मुरादाबाद. उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से ही मदरसों की तस्वीर बदलने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं. इसी कड़ी में स्वतंत्रता दिवस को लेकर मुरादाबाद के मदरसों में तैयारियां चल रही हैं. बच्चों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है. बच्चे राष्ट्रीय ध्वज तैयार कर रहे हैं, तिरंगे की रंगोली बना रहे हैं. इसके अलावा बच्चे राष्ट्रगान और अन्य देशभक्ति गीतों को गाने का अभ्यास कर रहे हैं.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ विरासत के प्रति हम सबके भाव को परिलक्षित करता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से ‘आजादी के अमृत महोत्सव’ के क्रम में ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम के साथ-साथ प्रभात फेरी आदि कार्यक्रमों का आयोजन 13 से 15 अगस्त, 2022 तक किया जा रहा है. यह केवल सरकारी आयोजन न होकर, राष्ट्रोत्सव का कार्यक्रम है. देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले ज्ञात-अज्ञात शहीदों को स्मरण करने के लिए आमजन की सहभागिता के साथ यह उत्सव मनाया जा रहा है.

Uttar Pradesh | Preparations underway at madrasas in Moradabad for the #IndependenceDay. Children prepare the national flag, make Tricolour rangoli and practice singing of national anthem and other patriotic songs. pic.twitter.com/XtqTxjLc5U

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 12, 2022