UP Assembly Election: प्रियंका ने कर डाला एक और वादा, कहा- हमारी सरकार बनी तो देंगे 20 लाख नौकरियां

मुरादाबाद. आगामी विधानसभा चुनावों में सभी पार्टियां मिलकर भाजपा शासन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है. खासतौर पर कांग्रेस अपनी हर रैली और जनसभा में भाजपा को आड़े हाथों लेने का काम कर रही है. कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा भी इन दिनों यूपी में विभिन्न रैलियां कर रही हैं. हाल ही मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली के दौरान प्रियंका ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनकी पार्टी के चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे और वे किस तरह विकास करना चाहते हैं. रैली के दौरान काफी संख्या में लोग प्रियंका गांधी को सुनने के लिए पहुंचे थे.

युवाओं को कर रहे टारगेट

युवा वर्ग वर्तमान में सबसे बड़ा मतदाता वर्ग है और उन्हें अपनी ओर खींचने में हर पार्टी की कोशिश रहती है. प्रतिज्ञा रैली के दौरान प्रियंका ने भी युवाओं को ही अपनी ओर खींचने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है. कांग्रेस युवाओं को बीस लाख जॉब देगी ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके.

Congress will contest elections on basis of development. Will provide 20 lakh jobs. Manufacturing hub will open in every district. PM didn’t pay any respect to farmers those died in agitation against farm laws: Congress leader Priyanka Gandhi Vadra at Pratigya Rally in Moradabad pic.twitter.com/R9mzU2ino3

