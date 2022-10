मुलायम सिंह यादव को राजनाथ सिंह ने कुछ यूं दी श्रद्धांजलि, ओम बिरला बोले- आज देश उदास है

सैफई. समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव मंगलवार पंचतत्व में विलीन हो गए. सैफई में मेला ग्राउंड में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके बड़े बेट व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी.

मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा. केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उद्योगपति और बॉलीवुड अभिनेता, सभी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे. उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई पहुंचने वालों में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, छत्तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल, उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित विभिन्न दलों ने नेता शामिल थे.

सपा से राज्यसभा सांसद जया बच्‍चन अपने सिने स्टार बेटे अभिषेक बच्चन के साथ पार्टी संस्थापक को श्रद्धांजलि देने पहुंची थीं. वहीं उद्योगपति अनिल अंबानी भी मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार में भाग लेने सैफई पहुंचे. इसके अलावा योग गुरु बाबा रामदेव भी अपने शिष्य बालकृष्ण के साथ यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और नम आंखों से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की.

मुलायम सिंह यादव का जाना देश के बहुत बड़ी क्षति

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से कहा, ‘उनकी प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती. उनके निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई है.’ उन्होंने कहा, ‘आदरणीय मुलायम सिंह यादव से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे. वह भारत की राजनीति की बहुत बड़ी शख़्सियत थे और उन्हें धरती से जुड़ा नेता माना जाता था. यह देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है. हम सभी यहां उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं. पीएम मोदी यहां नहीं आ सके लेकिन उन्होंने मुझे अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देने को कहा.’

