मुजफ्फरनगर : खतौली थाने में धर्मांतरण का मामला, हिंदू संगठन ने किया प्रदर्शन, एक आरोपी गिरफ्तार

अमनदीप कौर (बाएं) ने उस्मान और उसके भाई के खिलाफ फर्जी कागज बनाकर निकाह करने का मामला दर्ज कराया है.

मुजफ्फरनगर. यूपी में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मपरिवर्तन अध्यादेश 2020 (UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance, 2020) की धारा 3 और 5 (1) के तहत दो लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. इन दो आरोपियों में से पुलिस ने उस्मान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस उस्मान का भाई नदीम पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. इन दोनों के खिलाफ अमनदीप कौर नाम की युवती ने मामला दर्ज कराया था.



अमनदीप कौर ने लगाए हैं ये आरोप



यह मामला यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली कोतवाली का है. अमनदीप कौर नाम की युवती का आरोप है कि खतौली कस्बे के उस्मान ने अपने भाई नदीम के साथ मिलकर फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करवाए. इस सर्टिफिकेट में अमनदीप कौर का नाम जन्नत कुरैशी पुत्री इकबाल कुरैशी निवासी खतौली बताया गया है. इसी के आधार पर उस्मान ने उसके साथ निकाह कर लिया. आरोप के मुताबिक, अमनदीप कौर और उस्मान एक-दूसरे को 2 साल से जानते थे. इस दौरान उस्मान ने शादी का झांसा देकर पीड़िता का यौन शोषण भी किया. पीड़िता के मुताबिक, इस दौरान उस्मान ने 3 लाख की एफडी तुड़वाकर उससे दो लाख रुपये उधार लिए. बाद में उस्मान ने अपने भाई नदीम के साथ मिलकर उसके धर्मपरिवर्तन का फर्जी कागज बनवा कर 19 मई 2021 को उसके साथ निकाह कर लिया. इसी दौरान उस्मान ने 21 जून 2021 को एक अन्य मुस्लिम लड़की से भी शादी कर ली. अमनदीप का आरोप यह भी है कि जब उसने अपने पैसे आरोपी उस्मान से मांगे और दूसरी शादी के बारे में पूछा तो उसके भाई नदीम ने उसके साथ मारपीट की.



एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार



बहरहाल पुलिस ने इस मामले आरोपी उस्मान ओर उसके भाई नदीम के खिलाफ 376, 406, 323, 420 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मपरिवर्तन अध्यादेश 2020 की धारा 3 ओर 5 (1) में तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपी उस्मान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उस्मान का भाई नदीम पुलिस गिरफ्त से बाहर है.



हिन्दू जागरण मंच ने किया प्रदर्शन



इस मामले में रविवार को हिन्दू जागरण मंच के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए धरना दिया. हिन्दू जागरण मंच के जिला संयोजक नरेंद्र पंवार का साफ तौर पर कहना था कि खतौली कस्बे में 2 दिन पूर्व हमीरपुर की दो लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम लड़कों द्वारा निकाह करने का मामला सामने आया था और आज फिर एक युवती का धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जिसे हिन्दू जागरण मंच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा.