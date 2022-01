बसपा में टिकट बिक्री! पुलिस थाने में फूट-फूटकर रोए अरशद राणा, 67 लाख हड़पने का आरोप, देखें Video

मुजफ्फरनगर. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बसपा (BSP)में टिकट बिक्री का जिन्‍न खड़ा हो गया है. दरसअल मुजफ्फरनगर जनपद से आयी खबर को सुनकर और देखकर सियासी गलियारों में खलबली मच गई है. यही नहीं, बसपा में टिकट की बिक्री का मामला कोतवाली पहुंच गया है. बसपा नेता अरशद राणा (Arshad Rana) ने पश्चिमी यूपी प्रभारी शमसुद्दीन राईन पर टिकट के नाम पर 67 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है.

यही नहीं, अरशद राणा ने शमसुद्दीन राईन के खिलाफ थाने में तहरीर दी है. इस दौरान वह थाने में ही इंस्पेक्टर के सामने फूट-फूटकर रोने लगे. राणा ने कहा कि बसपा ने मेरा तमाशा बना दिया है. राईन मुझे ऑफिस में अंदर बिठाकर कहते हैं कि तेरी जगह किसी और को चुनाव लड़ा रहे हैं. आप देख रहे होंगे कि मैं अखबार में विज्ञापन के अलावा होर्डिंग और पोस्‍टर पर खर्चा कर रहा हूं, लेकिन ऐन वक्‍त पर मेरे साथ ऐसा हो रहा है. वहीं, बसपा नेता अरशद राणा ने चेतावनी दी है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो वह आत्मदाह कर लेंगे.

इसके साथ राणा ने कहा कि मैं पिछले 24 साल से बसपा का कार्यकर्ता हूं और मैंने कई पदों पर कार्य किया है. जबकि चरथावल विधानसभा में 2018 में हुए कार्यक्रम में मुझे 2022 के लिए प्रभारी और प्रत्‍याशी घोषित किया गया था. वहीं, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

#WATCH | Uttar Pradesh: BSP worker Arshad Rana bitterly cries claiming that he was promised a ticket in UP election only to be denied ticket at the last moment despite putting up hoardings for the upcoming polls pic.twitter.com/DMe8mDHk2J

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 14, 2022