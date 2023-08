मुजफ्फरनगर में बच्चे की पिटाई का मामला, आरोपी टीचर के खिलाफ FIR दर्ज

मुजफ्फरनगर. उत्तर प्रदेश पुलिस ने खुब्बापुर गांव के एक निजी स्कूल की शिक्षिका के खिलाफ बीएसए को विभागीय जांच कराने का प्रस्ताव दिया है. शिक्षिका पर आरोप है कि उसने कक्षा 2 के छात्रों को अपने एक सहपाठी को थप्पड़ मारने का आदेश दिया था. वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षिका तृप्ति त्यागी के खिलाफ मुजफ्फरनगर पुलिस ने शनिवार को मामला दर्ज किया था.

वीडियो में कथित तौर पर शिक्षिका तृप्ति त्यागी अपने छात्रों से नेहा पब्लिक स्कूल की कक्षा में बच्चे को थप्पड़ मारने के लिए कहती दिख रही हैं. त्यागी कथित तौर पर स्कूल की मालिक हैं. इस मामले में केस दर्ज होने के बाद तृप्ति त्यागी ने दावा किया है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है. उसने कहा कि सहपाठियों द्वारा एक छात्र को थप्पड़ मारना गलत था, हालांकि, उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वह विकलांग है और खड़े होने और उस छात्र तक पहुंचने में सक्षम नहीं थी, जिसने अपना होमवर्क नहीं किया था.

#WATCH | UP: “My son is seven years old. This incident happened on 24th August. The teacher made the students beat my child again & again. My nephew made the video and had gone to school for some work…My seven-year-old child was tortured for an hour or two. He is scared…This… https://t.co/qQ7FaiPbza pic.twitter.com/zEelhTdK6G

— ANI (@ANI) August 26, 2023