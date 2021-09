महापंचायत में गरजे टिकैत, कहा- नहीं छोड़ेंगे दिल्ली बॉर्डर, फिर चाहे हमारा कब्रिस्तान बन जाए

नई दिल्ली. मुजफ्फरनगर में आज हो रही किसान महापंचायत के कारण यूपी की राजनीति गर्माई हुई है. महापंचायत में किसान कृषि कानूनों के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है. इस बीच भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपने ऑफिशियल टि्वटर पर महापंचायत का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो के साथ वरुण गांधी ने कहा है कि मुजफ्फरनगर में हो रही महापंचायत में लाखों की संख्या में किसान शामिल हुए हैं. हमें इन किसानों का दुख-दर्द समझना होगा. वरुण गांधी के बयान की रालोद नेता जयंत चौधरी ने तारीफ की है.

भाजपा नेता वरुण गांधी ने टि्वटर पर शेयर किए गए अपने वीडियो के जरिये बयान दिया है कि हमें किसानों के साथ सम्मानपूर्वक बातचीत करने की जरूरत है. उनकी पीड़ा, दर्द समझने की जरूरत है. किसानों की बात जानने के बाद ही जमीनी हालात समझने में मदद मिलेगी.

Lakhs of farmers have gathered in protest today, in Muzaffarnagar. They are our own flesh and blood. We need to start re-engaging with them in a respectful manner: understand their pain, their point of view and work with them in reaching common ground. pic.twitter.com/ZIgg1CGZLn

— Varun Gandhi (@varungandhi80) September 5, 2021