UP Election Results Live Updates: पहले चरण की 58 सीटों पर कौन आगे-कौन पीछे, देखें रिजल्ट के हर अपडेट

UP Election Results 2022: मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश यादव आगे

लखनऊ: यूपी विधानसभा चुनाव (UP Election Result 2022) के लिए आज वोटों की गिनती (UP Chunav Votes Counting) है और आज दोपहर के बाद तक यह साफ हो जाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी. उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर पहले फेज (UP Election Firts Phase Result) की वोटिंग हुई. पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 विधानसभा सीटों पर कुल 623 प्रत्याशियों ने अपना किस्मत आजमाया. इन सीटों पर कौन उड़ाएगा जीत का गुलाल और किसका होगा बुरा हाल, अब से कुछ देर में नतीजे आने के बाद साफ हो जाएगा. पहले चरण में शामली (Shamli Election Results), मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar Assembly Election Result), बागपत (Baghpat Chunav Result), मेरठ (Meerut), गाजियाबाद (Ghaziabad), गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा और मथुरा की सीटें आती हैं.

2017 में इन 58 सीटों पर किसका कितना परचम लहराया

उत्तर प्रदेश (UP Vidhan Sabha Chunav Natije) में पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग हुई. शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा और मथुरा की 58 सीटों में से 53 पर सीटों पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया था. इन 58 सीटों में से सपा और बसपा के खाते में महज दो-दो सीटें आईं थीं, जबकि एक सीट पर रालोद प्रत्याशी की जीत हुई थी, जो बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे.

(UP Election First Phase Result) प्रथम चरण में कहां-कहां चुनाव

शामली (3 सीटें), मुजफ्फरनगर (5 सीटें), बागपत (3 सीटें), मेरठ (7 सीटें), गाजियाबाद (5 सीटें), हापुड़ (3 सीटें), नोएडा (3 सीटें), बुलंदशहर (7 सीटें), अलीगढ़ (7 सीटें), मथुरा (5 सीटें), आगरा (9 सीटें)

पहले चरण में 58 सीटों पर वोटिंग (10 फरवरी)

